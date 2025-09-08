Pala francuska vlada, izglasano nepoverenje premijeru Fransoa Bajruu

Poslanici francuskog parlamenta izglasali su nepoverenje premijeru Fransoa Bajruu, koji će morati da podnese ostavku, javlja Rojters. Ukupno 364 poslanika podržala su tu odluku, 194 su bila protiv, a 25 poslanika se uzdržalo od glasanja. Jelisejska palata je potvrdila da će predsednik Emanuel Makron u narednim danima imenovati novog premijera.

Fransoa Bajru, četvrti premijer Francuske u poslednje tri godine, sutra ujutro će uručiti ostavku Emanuelu Makronu, potvrdio je Matinjon. "Narodna skupština nije odobrila ekspoze o opštim pravcima politike Vlade. Premijer mora da podnese ostavku predsedniku Republike", izjavila je predsednica Narodne skupštine Jael Bron-Pive. Glasanje je francuski premijer zatražio pre dve nedelje da bi potvrdio opravdanost svog budžetskog plana, što će dovesti do njegove ostavke.