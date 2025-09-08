Pala francuska vlada, izglasano nepoverenje premijeru Fransoa Bajruu

RTS pre 1 sat
Pala francuska vlada, izglasano nepoverenje premijeru Fransoa Bajruu

Poslanici francuskog parlamenta izglasali su nepoverenje premijeru Fransoa Bajruu, koji će morati da podnese ostavku, javlja Rojters. Ukupno 364 poslanika podržala su tu odluku, 194 su bila protiv, a 25 poslanika se uzdržalo od glasanja. Jelisejska palata je potvrdila da će predsednik Emanuel Makron u narednim danima imenovati novog premijera.

Fransoa Bajru, četvrti premijer Francuske u poslednje tri godine, sutra ujutro će uručiti ostavku Emanuelu Makronu, potvrdio je Matinjon. "Narodna skupština nije odobrila ekspoze o opštim pravcima politike Vlade. Premijer mora da podnese ostavku predsedniku Republike", izjavila je predsednica Narodne skupštine Jael Bron-Pive. Glasanje je francuski premijer zatražio pre dve nedelje da bi potvrdio opravdanost svog budžetskog plana, što će dovesti do njegove ostavke.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Tektonski udar usred Evrope! Pala još jedna francuska vlada, Makron ima tri opcije na stolu! Sprema se haos!

Tektonski udar usred Evrope! Pala još jedna francuska vlada, Makron ima tri opcije na stolu! Sprema se haos!

Kurir pre 24 minuta
Makron će narednih dana imenovati novog premijera

Makron će narednih dana imenovati novog premijera

Politika pre 4 minuta
Makron odlučio: Francuski predsednik ne popušta, ništa od izbora, pokušaće i sa petim premijerom

Makron odlučio: Francuski predsednik ne popušta, ništa od izbora, pokušaće i sa petim premijerom

Telegraf pre 9 minuta
Pala francuska vlada, premijeru izglasano nepoverenje

Pala francuska vlada, premijeru izglasano nepoverenje

Nedeljnik pre 1 sat
Pala vlada Francuske; Makron sada ima tri opcije

Pala vlada Francuske; Makron sada ima tri opcije

Vesti online pre 54 minuta
Jelisejska palata: Makron će imenovati novog premijera u narednim danima

Jelisejska palata: Makron će imenovati novog premijera u narednim danima

Euronews pre 54 minuta
Pala francuska vlada, Makron bira novog premijera ili se ide na izbore

Pala francuska vlada, Makron bira novog premijera ili se ide na izbore

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersEmanuel MakronFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Da li je Tramp ruski agent ili saveznik?

Da li je Tramp ruski agent ili saveznik?

Danas pre 24 minuta
Većina glasača Demokratske partije u SAD preferira socijalizam u odnosu na kapitalizam

Većina glasača Demokratske partije u SAD preferira socijalizam u odnosu na kapitalizam

Danas pre 14 minuta
Šokantne optužbe iz Moskve: Zaharova najavila oštre reakcije:"Napad je namerno bio usmeren na decu i njihove roditelje"

Šokantne optužbe iz Moskve: Zaharova najavila oštre reakcije:"Napad je namerno bio usmeren na decu i njihove roditelje"

Blic pre 49 minuta
Devetnaest mrtvih na protestima protiv korupcije u Nepalu

Devetnaest mrtvih na protestima protiv korupcije u Nepalu

Danas pre 1 sat
Tramp od Vrhovnog suda traži da zamrzne sredstva za stranu pomoću

Tramp od Vrhovnog suda traži da zamrzne sredstva za stranu pomoću

Danas pre 1 sat