Rasprodate sve karte za Englesku, pun stadion čeka "gordi Albion"

Fudbalski savez Srbije saopštio je da su rasprodate sve ulaznice za predstojeći meč između Srbije i Engleske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Meč između Srbije i Engleske igra se na stadionu "Rajko Mitić" u utorak sa početkom u 20.45, uz direktan prenos na Prvom programu RTS-a. "Hvala na ogromnoj podršci! Vidimo se na stadionu 'Rajko Mitić'", objavio je FSS na društvenim mrežama. Srbija je prethodni susret u kvalifikacijama na domaćem terenu odigrala protiv Andore u Leskovcu, ali je usled velikog interesovanja i protivnika odlučeno da se Engleska dočeka u Beogradu. "Orlovi" se trenutno nalaze na drugom