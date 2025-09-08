Rasprodate sve karte za Englesku, pun stadion čeka "gordi Albion"

RTS pre 50 minuta
Rasprodate sve karte za Englesku, pun stadion čeka "gordi Albion"

Fudbalski savez Srbije saopštio je da su rasprodate sve ulaznice za predstojeći meč između Srbije i Engleske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Meč između Srbije i Engleske igra se na stadionu "Rajko Mitić" u utorak sa početkom u 20.45, uz direktan prenos na Prvom programu RTS-a. "Hvala na ogromnoj podršci! Vidimo se na stadionu 'Rajko Mitić'", objavio je FSS na društvenim mrežama. Srbija je prethodni susret u kvalifikacijama na domaćem terenu odigrala protiv Andore u Leskovcu, ali je usled velikog interesovanja i protivnika odlučeno da se Engleska dočeka u Beogradu. "Orlovi" se trenutno nalaze na drugom
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Dušan Vlahović o duelu sa engleskom: „Mi smo gospoda – Volimo da igramo u Beogradu!“ uvek oni nešto izmišljaju: Englezi odbili…

Dušan Vlahović o duelu sa engleskom: „Mi smo gospoda – Volimo da igramo u Beogradu!“ uvek oni nešto izmišljaju: Englezi odbili da treniraju na ‘Marakani’!

Hot sport pre 15 minuta
Uvek oni nešto izmišljaju: Englezi odbili da treniraju na ‘Marakani’! Dušan vlahović o duelu sa engleskom: „Mi smo gospoda –…

Uvek oni nešto izmišljaju: Englezi odbili da treniraju na ‘Marakani’! Dušan vlahović o duelu sa engleskom: „Mi smo gospoda – Volimo da igramo u Beogradu!“

Hot sport pre 20 minuta
Rasprodate karte za meč Srbije i Engleske – Orlovi uputili snažnu poruku: Beograd će biti svet

Rasprodate karte za meč Srbije i Engleske – Orlovi uputili snažnu poruku: Beograd će biti svet

Sputnik pre 15 minuta
Rasprodate ulaznice za meč između Srbije i Engleske

Rasprodate ulaznice za meč između Srbije i Engleske

Sportski žurnal pre 45 minuta
Rasprodato: Nema više karata za utakmicu Srbija – Engleska

Rasprodato: Nema više karata za utakmicu Srbija – Engleska

Danas pre 35 minuta
Ostrvljane čeka puna marakana: Rasprodate ulaznice za duel Srbije i Engleske

Ostrvljane čeka puna marakana: Rasprodate ulaznice za duel Srbije i Engleske

Dnevnik pre 40 minuta
Srbija - Engleska: 'Biće fer navijanje, mi smo gospoda'

Srbija - Engleska: 'Biće fer navijanje, mi smo gospoda'

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoRTSLeskovacFudbalski savezFSSEngleskaFudbalski savez Srbije

Sport, najnovije vesti »

Deca niške „Budućnosti“ fudbalski šampioni Srbije

Deca niške „Budućnosti“ fudbalski šampioni Srbije

Južne vesti pre 0 minuta
TRI MEDALJE ZA PLIVAČE PK “SVETI SAVA” NA TAKMIČENJU U BUGARSKOJ

TRI MEDALJE ZA PLIVAČE PK “SVETI SAVA” NA TAKMIČENJU U BUGARSKOJ

Pirotske vesti pre 30 minuta
Rasprodate sve karte za Englesku, pun stadion čeka "gordi Albion"

Rasprodate sve karte za Englesku, pun stadion čeka "gordi Albion"

RTS pre 50 minuta
Terzić: Da smo trenirali bez Tijane Bošković, možda bismo i prošli Holandiju

Terzić: Da smo trenirali bez Tijane Bošković, možda bismo i prošli Holandiju

RTS pre 5 minuta
Transfer saga se nastavlja: Poznati novi detalji u vezi Matije Popovića! Uvek oni nešto izmišljaju: Englezi odbili da…

Transfer saga se nastavlja: Poznati novi detalji u vezi Matije Popovića! Uvek oni nešto izmišljaju: Englezi odbili da treniraju na ‘Marakani’!

Hot sport pre 14 minuta