Piksi na konferenciji za medije pred engleze Ko god se nađe na terenu biće opasnost; Hoćemo da obradujemo sve na stadionu

Dnevnik pre 38 minuta
Piksi na konferenciji za medije pred engleze Ko god se nađe na terenu biće opasnost; Hoćemo da obradujemo sve na stadionu

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi obratio se medijima pred meč protiv Engleske u Beogradu, zakazan za 9. septembar.

Selektor igrao protiv Engleske 1987! "Sve greške koje smo napravili oni su iskoristili. Mnogo je decenija prošlo od tada. Ovo je drugo vreme. Sada ćemo u godinu dana dva puta igrati protiv Engleske. Ništa se ne menja. Isto je ime protivnika. Radujem se utakmici. Pažnja je na velikom protivniku", rekao je selektor. O meču sa Euro 2024! "Utakmica na Evropskom prvenstvu je pokazala da može, odigrali smo odlično. Nismo bili inferiorni, iako rezultat nije išao na našu
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Uvek oni nešto izmišljaju: Englezi odbili da treniraju na ‘Marakani’! Igračina: Šljivić po mišljenju cies-a dominira!

Uvek oni nešto izmišljaju: Englezi odbili da treniraju na ‘Marakani’! Igračina: Šljivić po mišljenju cies-a dominira!

Hot sport pre 52 minuta
Marakana će da gori: Fss najavio da Engleze čeka pakao protiv Srbije! Igračina: Šljivić po mišljenju cies-a dominira!

Marakana će da gori: Fss najavio da Engleze čeka pakao protiv Srbije! Igračina: Šljivić po mišljenju cies-a dominira!

Hot sport pre 53 minuta
Dušan Vlahović o duelu sa engleskom: „Mi smo gospoda – Volimo da igramo u Beogradu!“ igračina: Šljivić po mišljenju cies-a…

Dušan Vlahović o duelu sa engleskom: „Mi smo gospoda – Volimo da igramo u Beogradu!“ igračina: Šljivić po mišljenju cies-a dominira!

Hot sport pre 52 minuta
Piksi: Hoćemo da pobedimo i Englesku! Zašto ne?

Piksi: Hoćemo da pobedimo i Englesku! Zašto ne?

Sport klub pre 18 minuta
Piksi priznao: "Voleo bih da sada imam Tadića, ali..."

Piksi priznao: "Voleo bih da sada imam Tadića, ali..."

B92 pre 33 minuta
Engleska u Beograd stiže spremna, ali sa problemima u odbrani

Engleska u Beograd stiže spremna, ali sa problemima u odbrani

Sportski žurnal pre 2 sata
Rasprodate sve karte za Englesku, pun stadion čeka "gordi Albion"

Rasprodate sve karte za Englesku, pun stadion čeka "gordi Albion"

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan StojkovićEvropsko prvenstvoDragan Stojković Piksi

Sport, najnovije vesti »

Piksi: Što ne bismo pobedili Englesku, je l to zabranjeno

Piksi: Što ne bismo pobedili Englesku, je l to zabranjeno

RTS pre 8 minuta
''Bleki'' pred Englesku: ''Pun stadion će nam dati dodatni motiv, daćemo sve od sebe!''

''Bleki'' pred Englesku: ''Pun stadion će nam dati dodatni motiv, daćemo sve od sebe!''

Sportske.net pre 33 minuta
Piksi je samouveren: "Zovete se Engleska? Okej, ali pokažite na terenu da ste bolji"

Piksi je samouveren: "Zovete se Engleska? Okej, ali pokažite na terenu da ste bolji"

Sportske.net pre 18 minuta
Piksi pred englesku: Je l’ zabranjeno da mi pobedimo?! Ogroman uspeh za srpski borilački sport: Bulatović peti na takmičenju…

Piksi pred englesku: Je l’ zabranjeno da mi pobedimo?! Ogroman uspeh za srpski borilački sport: Bulatović peti na takmičenju koje je okupilo preko 800 boraca!

Hot sport pre 13 minuta
Norgard i Đurić: Beogradski Ironman šansa za obaranje novih rekorda igračina: Šljivić po mišljenju cies-a dominira!

Norgard i Đurić: Beogradski Ironman šansa za obaranje novih rekorda igračina: Šljivić po mišljenju cies-a dominira!

Hot sport pre 52 minuta