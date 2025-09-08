Piksi na konferenciji za medije pred engleze Ko god se nađe na terenu biće opasnost; Hoćemo da obradujemo sve na stadionu

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi obratio se medijima pred meč protiv Engleske u Beogradu, zakazan za 9. septembar.

Selektor igrao protiv Engleske 1987! "Sve greške koje smo napravili oni su iskoristili. Mnogo je decenija prošlo od tada. Ovo je drugo vreme. Sada ćemo u godinu dana dva puta igrati protiv Engleske. Ništa se ne menja. Isto je ime protivnika. Radujem se utakmici. Pažnja je na velikom protivniku", rekao je selektor. O meču sa Euro 2024! "Utakmica na Evropskom prvenstvu je pokazala da može, odigrali smo odlično. Nismo bili inferiorni, iako rezultat nije išao na našu