Tunis ide na Mundijal: Afrička selekcija golom u nadoknadi izborila plasman na Svetsko prvenstvo!

Fudbalska reprezentacija Tunisa plasirala se na Svetsko prvenstvo 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi pobedom protiv Ekvatorijalne Gvineje (1:0) u Malabu. "Orlovi Kartagine" obezbedili su prvo mesto u grupi H zahvaljujući golu Mohameda Alija ben Romdana u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

Vezista egipatskog Al Ahlija ušao je u igru u poslednjih 15 minuta i na asistenciju Firasa Šauata realizovao kontru u trenucima kada je domaćin imao inicijativu. Tunis je tako postao 18. selekcija koja je obezbedila plasman na Mundijal, a druga iz Afrike posle Maroka, koji je ranije ubedljivo savladao Niger (5:0) u Rabatu. Biće to sedmo učešće Tunisa na svetskim prvenstvima, a reprezentacija do sada nikada nije prošla grupnu fazu. Egipat, predvođen zvezdom
