Stanković: Situacija na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu se normalizuje, protivim se smeni rektora Madića

RTV pre 45 minuta  |  Tanjug
Stanković: Situacija na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu se normalizuje, protivim se smeni rektora Madića

BEOGRAD - Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da se situacija na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu normalizuje i dodao se to vidi i po tome što se 1.300 studenata prijavilo da polaže ispite i da u zgradi više nema blokadera.

"Nije me niko obaveštavao o tome, ali sama činjenica da 1.300 studenata hoće da uđe i da nema više blokadera u samoj zgradi je dovoljan pokazatelj da se stvari normalizuju", rekao je Stanković na TV K1. On je dodao da ono što se desilo u petak na subotu uveče na ulicama Novog Sada, a posebno ispred Filozofskog fakulteta je neprihvatljivo. "Ona vrsta nasilja i napada na policiju, bacanje topovskih udara, zaletanje na policajce, udaranje motkama, poruke koje ste čuli
