U francuskom parlamentu glasanje o poverenju vladi Fransoa Bajrua

RTV pre 7 minuta  |  Tanjug
PARIZ - Francuski parlament danas će glasati o poverenju vladi premijera Fransoa Bajrua, a uprkos njegovim naporima da tokom vikenda obezbedi većinu koja bi podržala njegovu vladu, opozicioni lideri širom političkog spektra jasno su stavili do znanja da će glasati za njegovu smenu.

"Vlada će pasti", rekao je Žan-Lik Melanšon, lider krajnje levičarske stranke Nepokorena Francuska (LFI), koji je ponovio slične komentare drugih stranaka sa levice i desnice. Liderka francuske krajnje desničarske stranke Nacionalno okupljanje (RN) u parlamentu Marin Le Pen pozvala je juče na raspuštanje Skupštine, rekavši da je spremna na velike ''žrtve'' kako bi dovela svoju stranku na vlast. Fransoa Bajru, četvrti francuski premijer za tri godine, suočava se sa
