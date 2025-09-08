Vremeplov: Pre tri decenije postignut dogovor o podeli Bosne i Hercegovine

BEOGRAD - Na današnji dan 1995. godine ministri inostranih poslova SRJ, Hrvatske i sarajevske muslimanske vlade postigli su u Ženevi usmeni dogovor o podeli Bosne i Hercegovine na dva entiteta, Republiku Srpsku i Muslimansko-hrvatsku federaciju, i o bazičnim ustavnim principima.

Danas je ponedeljak, 8. septembar, 251. dan 2025. Do kraja godine ima 114 dana. 1157 - Rođen je engleski kralj Ričard I Plantagenet "Lavlje srce", heroj srednjovekovnih legendi, jedan od vođa u Trećem krstaškom ratu. Vladao je od 1189. do smrti 1199. 1331 - Stefana Nemanjića, poznatog kao Dušan, sina kralja Stefana Dečanskog, arhiepiskop Danilo II je na državnom saboru u gradu Svrčin (u južnom delu Kosova) u 23. godini života krunisao za kralja Srbije. Ni jedan