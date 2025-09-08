Engleska u Beograd stiže spremna, ali sa problemima u odbrani

Sportski žurnal pre 3 sata
Engleska u Beograd stiže spremna, ali sa problemima u odbrani

Tuhel na raspolaganju ima svih 24 igrača, ali brigu mu zadaje povreda prepone kapitena Kristal Palasa

Reprezentacija Engleske odradila je jutros trening u Sent Džordž parku uoči kvalifikacionog meča za Svetsko prvenstvo protiv Srbije, koji se igra u utorak od 20:45 na stadionu „Rajko Mitić“. Selektor Tomas Tuhel na raspolaganju ima svih 24 igrača, ali brigu mu zadaje povreda prepone Marka Geia, kapitena Kristal Palasa i najiskusnijeg štopera u ekipi. Gei je odigrao 76 minuta u pobedi nad Andorom, ali se žalio na bol i neizvesno je da li će započeti meč u Beogradu.
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Marakana će da gori: Fss najavio da Engleze čeka pakao protiv Srbije! Bleki o samopouzdanju reprezentacije: Imamo ambiciju i…

Marakana će da gori: Fss najavio da Engleze čeka pakao protiv Srbije! Bleki o samopouzdanju reprezentacije: Imamo ambiciju i treba da je zadržimo!

Hot sport pre 25 minuta
Uvek oni nešto izmišljaju: Englezi odbili da treniraju na ‘Marakani’! Bleki o samopouzdanju reprezentacije: Imamo ambiciju i…

Uvek oni nešto izmišljaju: Englezi odbili da treniraju na ‘Marakani’! Bleki o samopouzdanju reprezentacije: Imamo ambiciju i treba da je zadržimo!

Hot sport pre 25 minuta
Dušan Vlahović o duelu sa engleskom: „Mi smo gospoda – Volimo da igramo u Beogradu!“ bleki o samopouzdanju reprezentacije…

Dušan Vlahović o duelu sa engleskom: „Mi smo gospoda – Volimo da igramo u Beogradu!“ bleki o samopouzdanju reprezentacije: Imamo ambiciju i treba da je zadržimo!

Hot sport pre 25 minuta
Tunis ide na Mundijal: Afrička selekcija golom u nadoknadi izborila plasman na Svetsko prvenstvo!

Tunis ide na Mundijal: Afrička selekcija golom u nadoknadi izborila plasman na Svetsko prvenstvo!

Kurir pre 0 minuta
Tunis se plasirao na Mundijal

Tunis se plasirao na Mundijal

B92 pre 20 minuta
Piksi na konferenciji za medije pred engleze Ko god se nađe na terenu biće opasnost; Hoćemo da obradujemo sve na stadionu

Piksi na konferenciji za medije pred engleze Ko god se nađe na terenu biće opasnost; Hoćemo da obradujemo sve na stadionu

Dnevnik pre 2 sata
Piksi: Hoćemo da pobedimo i Englesku! Zašto ne?

Piksi: Hoćemo da pobedimo i Englesku! Zašto ne?

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoEngleska

Sport, najnovije vesti »

Svetislav Pešić nije više selektor košarkaša Srbije

Svetislav Pešić nije više selektor košarkaša Srbije

RTV pre 1 minut
Piksi: Što ne bismo pobedili Englesku, je l' to zabranjeno

Piksi: Što ne bismo pobedili Englesku, je l' to zabranjeno

RTS pre 25 minuta
Kako je Alimpijević pre mesec dana odgovorio na pitanje da li je on sledeći selektor?

Kako je Alimpijević pre mesec dana odgovorio na pitanje da li je on sledeći selektor?

Sportske.net pre 5 minuta
Srpski mediji prenose: Pešić više nije selektor!

Srpski mediji prenose: Pešić više nije selektor!

Euronews pre 0 minuta
Prosinečki ljut: Bivši igrač Zvezde odbio da igra za Crnu Goru! Bleki o samopouzdanju reprezentacije: Imamo ambiciju i treba…

Prosinečki ljut: Bivši igrač Zvezde odbio da igra za Crnu Goru! Bleki o samopouzdanju reprezentacije: Imamo ambiciju i treba da je zadržimo!

Hot sport pre 25 minuta