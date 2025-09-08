Engleska u Beograd stiže spremna, ali sa problemima u odbrani

Tuhel na raspolaganju ima svih 24 igrača, ali brigu mu zadaje povreda prepone kapitena Kristal Palasa

Reprezentacija Engleske odradila je jutros trening u Sent Džordž parku uoči kvalifikacionog meča za Svetsko prvenstvo protiv Srbije, koji se igra u utorak od 20:45 na stadionu „Rajko Mitić“. Selektor Tomas Tuhel na raspolaganju ima svih 24 igrača, ali brigu mu zadaje povreda prepone Marka Geia, kapitena Kristal Palasa i najiskusnijeg štopera u ekipi. Gei je odigrao 76 minuta u pobedi nad Andorom, ali se žalio na bol i neizvesno je da li će započeti meč u Beogradu.