Provokativno izdanje čoline mlađe ćerke Ovakvu je do sada nista viđali, u smeloj haljini pokazala zanosno telo (foto)

U prvom planu bile su njene obline

Mlađa ćerka Zdravka Čolića, Lara, nije aktivna na društvenim mrežama poput njene sestre Une, te tek s vremena na vreme objavi fotografiju. Međutim, poslednja objava skrenula je pažnju s obzirom da javnost do sada Čolinu mlađu ćerku nije viđala u provokativnom izdanju. Lara je tokom boravka u Turskoj pozirala u otvorenoj haljini sa tri izreza, dok su u prvom planu bile njene obline.