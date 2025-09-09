Provokativno izdanje čoline mlađe ćerke Ovakvu je do sada nista viđali, u smeloj haljini pokazala zanosno telo (foto)

Alo pre 16 minuta
Provokativno izdanje čoline mlađe ćerke Ovakvu je do sada nista viđali, u smeloj haljini pokazala zanosno telo (foto)

U prvom planu bile su njene obline

Mlađa ćerka Zdravka Čolića, Lara, nije aktivna na društvenim mrežama poput njene sestre Une, te tek s vremena na vreme objavi fotografiju. Međutim, poslednja objava skrenula je pažnju s obzirom da javnost do sada Čolinu mlađu ćerku nije viđala u provokativnom izdanju. Lara je tokom boravka u Turskoj pozirala u otvorenoj haljini sa tri izreza, dok su u prvom planu bile njene obline. Instagram Pogledaj galeriju Instagram Pogledaj galeriju Instagram Pogledaj galeriju
Koliko je razgibana ćerka Harisa Džinovića: Đina se snima u nezgodnim pozama - špaga kao od šale, obline u prvom planu (foto)

Blic pre 11 minuta
Pune usne i haljina sa tri izreza: Mlađa ćerka Zdravka Čolića se oglasila iz Turske - nabacila boju u Bodrumu i pozira poput modela (foto)

Blic pre 36 minuta
Samohrana majka otišla na luksuzno putovanje sa ćerkom pa doživela šok kad je ušla u sobu: "Posle prvog dana izgledale smo kao da imamo lepru"

Blic pre 6 minuta
Koliko je razgibana ćerka Harisa Džinovića: Đina se snima u nezgodnim pozama - špaga kao od šale, obline u prvom planu (foto)

Blic pre 11 minuta
Pevačica raskinula sa sinom političara, a sad pozira u čipkastoj bluzi bez brusthaltera: Puca od samopouzdanja i zavodi samo tako

Blic pre 6 minuta
