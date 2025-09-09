Sastanak Dodika i Lavrova: BiH da se pripremi za neugodna pitanja u SB UN; Šmit je generator svih problema

Milorad Dodik se sastao danas u Moskvi sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovom, koji je na početku ocenio stanje u BiH i postupke nelegalnog visokog predstavnika Kristijana Šmita, upozorivši na kršenje odluka SB UN.

Šef ruske diplomatije je istakao da je sastanak sa Dodikom došao u pravom trenutku s obzirom na složene procese koji se dešavaju u BiH, a koji se, pre svega tiču Republike Srpske. "Sve ovo je rezultat grubog mešanja Zapada u unutrašnje stvari BiH i direktno kršenje Dejtonskog sporazuma i principa koji su tamo zabeleženi, uključujući princip ravnopravno predstavljanje tri naroda i dva entiteta. Nezakonitim metodama imenovan je takozvani visoki predstavnik, gospodin