Izrael gađao lidere Hamasa u Kataru, Amerika je unapred bila obaveštena o napadu

Izraelska vojska potvrdila je da je izvela napad na lidere palestinskog ekstremičkog pokreta Hamas koji se nalaze u Dohi, glavnom gradu Katara.

Predstavnici Hamasa kazali su za BBC da su se na meti napada našli članovi njihovog pregovaračkog tima.

Širom Dohe čulo se nekoliko eksplozija, prenele su agencije AFP i Rojters, a katarske vlasi saopštile su da su pogođene zgrade u kojima žive članovi političkog biroa Hamasa.

Zvaničnik Bele kuće je potvrdio za BBC da je Izrael unapred obavestio Trampovu administraciju o napadu u Dohi.

Hamas i Izrael su održali više rundi indirektnih pregovora o prekidu vatre u Pojasu Gaze, uz posredovanje Katara, Egipta i Sjedinjenih Država, tokom skoro dvogodišnjeg rata.

Uprkos dva privremena primirja, pregovori nisu doveli do trajnog okončanja rata.

Hamas je prošle nedelje saopštio da je spreman da „odmah sedne za pregovarački sto“, pošto je predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp uputio „poslednje upozorenje“ ovoj organizaciji, insistirajući da prihvati sporazum.

​​„Pre napada, preduzete su mere kako bi se umanjio rizik po civile, što podrazumeva upotrebu precizne municije i korišćenje dodatnih obaveštajnih podataka", navodi se u saopštenju Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) posle napada na Hamasove čelnike.

Dodaje se i da su „godinama članovi rukovodstva Hamasa vodili operacije terorističke organizacije, direktno su odgovorni za brutalni masakr 7. oktobra i orkestrirali su i upravljali ratom protiv Izraela.“

Portparol katarskog ministarstva spoljnih poslova osudio je napad.

Dr Madžed Al Ansari kaže da je napad pogodio stambeni objekat „gde boravi nekoliko članova političkog biroa Hamasa u katarskoj prestonici Dohi“.

On kaže da napad predstavlja „grubo kršenje“ međunarodnih zakona, kao i „ozbiljnu pretnju“ ljudima u Kataru.

„Država Katar najoštrije osuđuje ovaj napad i potvrđuje da neće tolerisati ovo nesmotreno izraelsko ponašanje i kontinuirano mešanje u bezbednost regiona i svaku akciju usmerenu na njegovu bezbednost i suverenitet“, zaključuje se u saopštenju.

Antonio Gutereš, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, nazvao je napad „grubim kršenjem suvereniteta i teritorijalnog integriteta Katara“.

Izraelsko 'poravnavanje računa' kojeg su se mnogi plašili

Napad Izraela na lidere Hamasa u Kataru je upravo ono čega su se mnogi plašili da će se na kraju desiti, ako se uzmu u obzir odlučnost nekih članova izraelske vlade da nastave sa „poravnavanjem računa" posle napada ekstremističke organizacije 7. oktobra 2023.

Gledajući iz te perspektive, izraelski napad je poslednji u nizu udaraca koji je ta zemlja zadala neprijateljima, bilo da su u Gazi, Libanu, Siriji, Iranu, Jemenu ili sada, Kataru.

Sada je potrebno odgovoriti na nekoliko pitanja. Da li su Sjedinjene Države unapred znale za napad?

Ako su znale, s obzirom da se radi o napadu na suverenu katarsku teritoriju, kako će to uticati na veliku američku vojnu bazu Al-Udeid u Kataru.

Kako će to uticati na odnose SAD sa njenim saveznicima u Zalivu?

Takođe može da prestavlja zabrinjavajući presedan za buduće mirovne pregovore.

Ako Katar, koji je bio domaćin mirovnih razgovora SAD i Talibana pre američkog povlačenja 2021, nije sigurna lokacija, koja jeste?

Ranije u utorak, nebo iznad grada Gaze ispunilo je hiljade letaka na kojima je na arapskom jeziku pisalo:

„Svim stanovnicima i onima koji su prisutni u gradu Gazi i svim njegovim područjima... radi vaše bezbednosti, odmah se evakuišite.

​​„Ostajanje u tom području je izuzetno opasno".

Na lecima je uz upozorenje i mapa za evakuaciju, odnosno mesto gde mogu da se presele u ono što Izrael naziva 'humanitarnom zonom na jugu' Pojasa Gaze.

Izrael kaže da će tamo obezbediti hranu i medicinsku pomoć, ali Al-Mavasi i druge određene bezbedne zone su više puta bombardovane tokom rata, a Ujedinjene nacije kažu da nijedno mesto u Pojasu Gaze ne može da se smatra „bezbednim".

Istu poruku imao je i izraelski premijer Benjamin Netanjahu:

„Obraćam se stanovnicima grada Gaze, iskoristite ovu priliku i pažljivo me slušajte: upozoreni ste - idite odatle".

Izraelske vlasti su još ranije najavile planove za zauzimanje grada Gaze koje je u međuvremenu konstantno pod artiljerijskom paljbom i pretvoren je u ruševine, kao i veći deo enklave - o tome više pročitajte OVDE.

Hitno upozorenje izraelske vojske znači da skoro milion Palestinaca, trenutno naseljenih u gradu Gazi, mora negde na pronađe utočište.

Mnogi Palestinci žive u šatorima u najvećem gradu Pojasa Gaze, mada su prethodnih dana i njihova improvizovana naselja bile meta napada izraelskih snaga.

Još postoje slabe nade da bi nejasni predlozi o prekidu vatre koje je izneo američki predsednik Donald Tramp mogli da vrate predtavnike Izraela i Hamasa pregovarače za pregovarački sto.

Ali se izraelska vojna aktivnost u i oko grada Gaze intenzivirala.

O tome svedoče i vazdušni napadi preko noći.

Benjamin Netanjahu je rekao da je izraelsko ratno vazduhoplovstvo poslednjih dana diglo u vazduh više od 50 zgrada.

To je „samo početak glavne, intenzivne operacije" - kopnenog upada u grad Gazu, kaže on.

POGLEDAJTE MAPE POJASA GAZE

Grad Gaza, na severu Pojasa, bio je mesto gde su tokom rata mnogi našli utočište, bežeći od sukoba i bombardovanja na drugim mestima.

Stotine hiljada ljudi živi u šatorima u gradu Gazi, najvećem urbanom području enklave, nakon što su bili primorani da odu iz drugih pooručja.

Na satelitskim snimcima vidi se da su u poslednjih 30 dana nastali čitavi redovi novih šatora.

U gradu Gazi, kao i u drugim područjima enklave, proglašen je i glad, prema Integrisanoj klasifikaciji faza bezbednosti hrane (IPC), koju podržavaju Ujedinjene nacije.

Ova organizacije je u avgustu saopštila da oko pola milion ljudi koji žive u oblasti grada Gaze doživljavaju uslove „gladovanja, siromaštva i smrti".

Ali uprkos tome, ljudi nerado odlaze.

Bolnice na jugu su preopterećene, a nema dovoljno prostora za skloništa.

POGLEDAJTE VIDEO: GAZA IZ VAZDUHA - STEPEN RAZARANJA POSLE SKORO DVE GODINE RATA

(BBC News, 09.09.2025)