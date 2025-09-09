Kroz tvrđave i crkve Viljnusa ili – kako nisam dobio državljanstvo umetničke republike

BBC News pre 56 minuta | Nemanja Mitrović - BBC novinar

Nemanja Mitrović Viljnus, deo grada u kome dominijaru novoizgrađene zgrade

„Užupio res publika" - piše na metalnoj tabli, nedaleko od centra Viljnusa, pored mosta sa čije metalne ograde vise zelene, crvene i plave trake, kao i ljuljaška ukrašena veselim motivima.

Na granici sam, lagano prelazim na drugu stranu obale reke Viljne, po kojoj prestonica Litvanije nosi naziv, i stupam na tlo takozvane Užupis republike „osnovane" pre skoro tri decenije.

U susret mi idu turisti, razni lokalci i umetnici originalnih stilova, što može da znači samo jedno - na pravom sam mestu.

Odmah na ulazu u ovu samoproglašenu, kobajagi državu i umetnički kvart, dočekuje me objekat u kome je „granična kontrola“.

Ulazim sa pasošem u ruci i namerom da postavim jedno prosto, ali važno pitanje.

„Kako dobiti državljanstvo Užupis republike?", pitam ženu od pedesetak godina koja radi u ovoj, ispostaviće se, prodavnici suvenira.

„Pa, moraćete da kupite neku nekretninu", odgovara delimično ozbiljno.

Ispred nje su dva pečata - oba udara na razglednicu koju sam pazario, ali sa odsustvom entuzijazma to čini i u pasošu izgovarajući: „Mnogi turisti ovo rade".

„Mora da ste navikli, tako je kada ste turistička atrakcija", odgovaram, stavljajući ispravu u ranac.

Na jednom otisku je današnji datum, na drugom godina osnivanja „republike".

„Sada imate vizu na godinu dana, a posle se morate vratiti da biste je produžili", osmehujući se dodaje kratko podšišana prodavačica, nameštajući naočare.

„A onda ću morati nazad, da kupim nekretninu", u šali dodajem.

Nemanja Mitrović Tabla na ulazu u Užupis republiku i objekat u kome je 'granični punkt' (desno)

Lavirint od ulica i slučajni susreti kod Starog grada

Posle četiri sata vožnje autobusom kroz maglom okupanu niziju i omanje varošice, stižem u Viljnus, glavni grad Litvanije.

Po izlasku sa autobuske, dočekuje me monumentalna građevina glavne železničke stanice, više trolejbusa koji voze spuštenih žica za napajanje i jedan interesantan mural - fizičar i nobelovac Albert Ajnštajn sa naočarama za sunce i zlatnim lancem oko vrata.

„Beograde ti li si?", pomislih u sebi jer, ako izuzmemo par detalja, poput električnih trotineta i bicikala za iznajmljivanje parkiranih svuda unaokolo, ovaj deo Viljnusa me neodoljivo podsetio na potez oko nekadašnje glavne železničke stanice u srpskoj prestonici.

Do starog dela grada stižem kroz lavirint od ulica, te red dotrajalih i red renoviranih fasada, kao i više parkova bez klupa.

Saobraćajnih gužvi nema, a i tamo gde nastane privremeni zastoj, niko ne trubi, niti se nervira.

„Novinar, je l' si ti?", čujem poznati glas, dok stojim zagledan, čas u privatnu zgradu na kojoj je velika zastava Palestine, čas na staru zgradu Litvanske narodne filharmonije, ispred koje visi plavo-žuta Ukrajine, često viđena na državnim institucijama.

Pozdravljaju me Đorđe i Dragan, Banjalučani koje sam intervjuisao za tekst i video na dan utakmice Srbije i Turske, na Evrobasketu 2025. u letonskoj Rigi.

Sedamo u susedni kafić na kratki predah uz minijaturne krofnice i domaći kvas, fermentisano bezalkoholno piće na bazi žitarica, po kome pluta suvo grožđe.

„Bolji je onaj industrijski što sam pio u Rigi", govorim Draganu, nimalo oduševljenom naručenim napitkom.

Nemanja Mitrović Šetnjom kroz Viljnus naleteo sam na sagovornike sa Evrobasketa 2025. Banjalučane Dragana (prvi zdesna) i Đorđa (u sredini)

Katedrala i čudesni pločnik

U samom srcu grada, u kome živi nešto više od 607.000 ljudi, na više od 350 hektara prostire se istorijski centar Viljnusa, deo Uneskove liste Svetske kulturne baštine od 1994, ispunjen brojnim hrišćanskim bogomoljama.

Uprkos invazijama i delimičnom uništenju, Stari grad je uspeo da sačuva „prirodno okruženje i srednjovekovni raspored", što ga je, u neku ruku, i kvalifikovalo za zaštitu.

Prvi pisani trag o Viljnusu datira iz 1323. kada je postao prestonica Litvanije pod velikim vojvodom Gediminom, čiji spomenik krasi plato kod još jedne gradske znamenitosti unutar Starog grada - bazilike svetih Stanislava i Vladislava.

Češće nazivana Viljnuska katedrala podignuta je na mestu nekadašnjeg paganskog hrama.

Čine je beli zvonik od 57 metara i ogromna izdužena zgrada nalik kakvom grčkom hramu ili u najmanju ruku muzeju.

Unutrašnjost glavne katoličke bogomolje Viljnusa, više puta podizane i rušene, daleko je skromnija - tu su brojne slike okačene po belim zidovima, ogromne sveće i zlatno-sive orgulje na galeriji.

Nemanja Mitrović Viljnuska katedrala u centru grada

Odmah na ulazu u katedralu nalazi se još jedan komad gradske i nacionalne istorije - pločnik „Stebuklas", što u prevodu sa litvanskog znači „čudo".

Na ovom mestu se završio Baltički put, više od 600 kilometara dugačak ljudski lanac formiran 23. avgusta 1989. od Talina, glavnog grada Estonije, preko letonske prestonice Rige, do Viljnusa.

Skoro dva miliona ljudi spojilo je ruke na mirnom političkom protestu „demonstrirajući jedinstvo u naporima ka slobodi" i nezavisnosti od Sovjetskog Saveza čiji su deo ove republike bile - a po njima „pod okupacijom".

Čudotvorni pločnik je danas turistička atrakcija gde se zamišljaju želje, ali s obzirom na moje gorko iskustvo sa buba marom u Rigi, odustao sam od rituala.

Pogledajte video: Kao na filmu - portal koji povezuje gradove u Litvaniji i Poljskoj

Crkva iz bajke i kula iz srednjeg veka

Nemanja Mitrović Kula Gediminas na istoimenom brdu u centru Viljnusa

Nekoliko desetina metara dalje je brdo, na kojem suvereno stoji još jedan simbol grada - kula Gediminas, deo kompleksa zamkova Viljnusa, odnosno njeni ostaci.

U podnožju je više objekata takozvanog Donjeg zamka, koji se delom naslanja na reke Neris (drugačije Vilija) i Viljnu, dok crvena kula, sa koje vijori litvanska zastava, pripada Gornjem.

Do nje se stiže strmom kaldrmom i mnogobrojnim drvenim stepenicama, kao i uspinjačom koja trenutno ne radi.

„Kako vam pada svakodnevno penjanje uzbrdo pošto uspinjača ne radi", pitam radnicu u kuli koja naplaćuje ulaz, brišući graške znoja sa lica.

„Closed (zatvorena je)“, odgovara mi kratko i zbunjeno na engleskom, misleći na lift koji dovozi turiste od podnožja zamka do vrha i jedne od najviših tački Viljnusa, na skoro 50 metar nadmorske visine.

Sa brda se pruža nestvaran pogled ka svim delovima grada, pa se tako, sa jedne strane, naziru uske, ispresecane ulice Starog grada i crveni krovovi vremešnih građevina, a sa druge, stakleni neboderi u novijem delu Viljnusa, podizani po osamostaljenju Litvanije marta 1990.

Fenomenalan pejzaž, ples raznoraznih boja.

Nemanja Mitrović Sendvič od boja u panorami Viljnusa

Vide se i zvonici desetina katoličkih, pravoslavnih i protestantskih bogomolja Starog grada, a jedna mi posebno privlači pažnju - crkva svete Ane, sagrađena krajem 15. veka.

Da je, ovako autentična i živopisna, kao redak predstavnik gotičke arhitekture u gradu, izgrađena na obližnjem brdu, verujem da bi bila dobar izbor za snimanje filmova kod ekranizacije legendarnih bajki ili makar poslužila kao inspiracija za iste.

Zaobilazeći bugarske turiste ulazim u ovu katoličku crkvu gde me čeka živopisni enterijer sastavljen od šarenih vitraža, žuto-belih traka koje vise sa plafona, lustera od 15 sijalica i mnoštvo figura i kipova.

Nemanja Mitrović Crkva svete Ane izgrađena je u gotičkom stilu krajem 15. veka

Kobajagi republikom

Kada me je kolega u poruci pitao „kakav je Viljnus", odgovorio sam mu: „Simpatičan gradić".

Bilo je to pre nego što sam zakoračio na teritoriju Užupis republike, poslednjeg odredišta u ovoj kratkoj turi Viljnusom.

Celokupni utisak je učinila boljim.

Sat vremena ranije dojam je, može se reći, začinila i svojevrsna regionalna delicija, oko koje postoje i brojni sporovi - roze supe od kefira i cvekle koju u Litvaniji zovu šaltibaršči, što bukvalno znači „hladni boršč (istočnoevropska čorba)".

Nemanja Mitrović Novac, granični pečati i ostali simboli Užupis republike

S one strane reke (Viljne), što Užupis doslovno znači, na manje od jednog kvadratnog kilometra, nalazi se istoimeno naselje i verovatno „najmanja, nepriznata republika" na svetu.

Ima vlastitu valutu, simbolično nazvanu užas evro, predsednika, savet ministara i ustav.

Sa obližnje zgrade leprša i njihova zastava, plave boje na kojoj je „sveta ruka" sa rupom po sredini, kao odraz „nemogućnosti za primanje mita".

Užupis republiku su osnovali lokalni umetnici, a koliko je ozbiljna stvar u pitanju govori i to da se kao datum osnivanja negde navodi 1. april 1998, a negde 1997. godine.

Nemanja Mitrović Zid na kome se nalazi ustav republike Užupis na više desetina svetskih jezika

Krećući se manjim sokakom odmah na početku „države" srećem ljude sa dredovima na glavi, muškarce u ženskoj garderobi, meštanina odevenog u stimpank stilu inspirisanom industrijskim mašinama na parni pogon i više pripadnika hipsterske supkulture.

Sporadično nailaze i turisti u egzotičnim fudbalskih dresovima, poput reprezentacije Barbadosa, dok se svuda unaokolo osećaju mirisni štapići.

Na kraju uličice je Užupis art inkubator, jedan od najstarijih objekata u „republici" i nekadašnji skvot iz 1990-ih.

„Ovde i dalje žive ljudi, na ovim gornjim spratovima", pokazuje mi jedan lokalac.

Pored, u koritu reke Viljne su dve visoke stolice za spasioce, dok u obližnjem parkiću grupa ljudi sprovodi neku vrstu terapije alternativnom medicinom ili nadrilekarstvom - velikim kamenjem, drvenim rašljama i istezanjem.

Postoje poređenja Užupisa sa Kristijanijom u Kopenhagenu.

Međutim, za razliku od „slobodnog grada" i autonomne zone u danskoj prestonici koju su osnovali hipci pre više od pola veka, skvotirajući je prethodno, ovde nema previše jasnih političkih poruka i sadržaja, kakvi se očekuju na takvim mestima.

Deluje mi da su napori, ideje i aktivnosti usmereni prvenstveno na onaj deo umetnosti koje se tiču stimulisanja ljudskog uma, duha i čula.

Nemanja Mitrović Posetioci Užupisa kraj reke Vilije, a tu su i umetničke postavke u vidu dve spasilačke stolice

Hodajući se glavnom ulicom, uzbrdo, stižem do centra republike, gde je 2002. podignuta statua arhanđela Gavrila, nazvana „Anđeo Užupisa“, kao simbol rasta i ponovnog rođenja, dok njegova truba najavljuje novo doba slobodnog mišljenja.

Desetinu metara dalje je i Avenija ustava gde su postavljene table sa tekstom ovog „državotvornog dokumenta“, na više desetina svetskih jezika – bez verzije na srpskom.

Inače, ustav sadrži 41 član i sastavljen je za tri sata tokom leta 1998. godine.

Ustavom je, između ostalog, zagarantovano i da „pas može biti pas" i da „mačka nije u obavezi da voli gazdu, ali da mora da pomogne kad je nevolja".

Uz to, „svako ima pravo da umre, ali to nije obavezno".

Nemanja Mitrović Spomenik „Anđela Užupisa" u centru republike

Dok sunce lagano zalazi iza horizonta, hitam na autobus za Rigu i usput sabiran utiske.

Ponovo prolazim istorijskim jezgrom grada kuda odjekuje muzika uličnih svirača.

Kakav ispraćaj, mislim se.

Poseta Viljnusu je gotova, a ja ne postadoh državljanin Užupis republike.

Naknadno sam saznao da „ne postoji institucija koja dodeljuje ili oduzima državljanstvo", te da „pasoš ili ličnu kartu", građani crtaju sami.

Sve što je trebalo da uradim da bih dobio papire, bilo je da glasno viknem: „Ja sam državljanin Užupis republike", što bi, u suštini, i sada mogao da učinim.

No, ipak ću „sticanje državljanstva" kobajagi, umetničke republike ostaviti za neki naredni put.

Kada me život ponovo bude naneo u „simpatični gradić" Viljnus.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.09.2025)