Bizon pobegao iz nacionalnog parka Fruška gora

Beta pre 2 sata

Jedan od bizona sa Fruške gore izašao je iz ograđenog prostora i čuvari danima ne mogu da ga vrate "kući", objavio je novosadski informativni portal 021.

Nacionalni park Fruška gora apelovao je na građane da ne prilaze životinji ukoliko je negde vide.

"Naš mužjak bizon rešio je da pokaže da ima svoju volju – već danima tim čuvara i stručnjaka pokušava raznim strategijama da ga vrati kući. Ali, naš junak uporno 'ne sluša' i uživa u svojoj avanturi", naveli su iz tog nacionalnog parka.

U Nacionalnom parku je do sada obitavalo šest bizona.

Poslednja dva stigli su na Frušku goru u junu prošle godine iz Češke.

Kako su ranije naveli iz Nacionalng parka Fruška gora, pre jednog veka u Evropi je bilo samo pedesetak jedinki evropskog bizona, a stručnjaci procenjuju da će ih na istom prostoru uskoro biti više od 10.000.

(Beta, 09.09.2025)

