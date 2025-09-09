Na panelu u EP dogovoren rad na šest pitanja: Finansiranje Srbije od EU, sankcije i status SNS u EPP

Beta pre 2 sata

Poslanici progresivnih grupa u Evropskom parlamentu (EP) radiće ubuduće na šest pitanja oko kojih su se danas u Strazburu saglasili sa predstavnicima opozicionih srpskih stranaka, uključujući razmatranje daljeg finansiranja Srbije iz fondova Evropske unije (EU), uvođenje sankcija odgovornima za kršenje vladavine prava u Srbiji i isključenje Srpske napredne stranke iz Evropske narodne partije (EPP).

Preostale tri tačke na kojima će raditi uključuju slanje misije u Srbiju, podršku slobodi medija u Srbiji i reformu izbornog zakonodavstva u Srbiji, izjavio je evroposlanik zelenih Vladimir Prebilič, na kraju panel diskusije "Srbija: Demokratija na raskršću", koju su organizovale tri političke grupe u EP - Socijalisti i demokrate, Zeleni/Evropski slobodni savez i Obnovimo Evropu.

Prebilič, koji je učestvovao u diskusiji sa još dvoje evroposlanika, Helmutom Brandšteterom (Obnovimo Evropu) i Katlin van Brent (Socijalisti i demokrate), i sa predstavnicima pet opozicionih srpskih partija, rekao je da će se angažovati na tih šest tačaka u narednih 30 dana, i potom proceniti šta su uspeli da urade.

"Prva od šest tačaka oko kojih se slažu svi učesnici diskusije je da EP pošalje misiju u Srbiju da utvrdi činjenice i stanje na terenu. Druga je da izvršimo pritisak na EPP u vezi sa članstvom Srpske napredne stranke, da kažemo da ona ne može da bude deo nijedne političke porodice u EU", kazao je Prebilič, evroposlanik iz Slovenije.

Dodao je da je treća tačka zahtev Evropskoj komisiji da razmotri dalje finansiranje Srbije, a četvrta veća podrška slobodi medija u Srbiji, navodeći da "bez slobodnih medija nema demokratije, a bez demokratije nema napretka Srbije ka EU".

"Peta tačka su moguće sankcije onima koji krše i koji su odgovorni za kršenje vladavine prava u Srbiji. Treba razmotriti uvođenje sankcija svakom ko naređuje prebijanje demonstranata u Srbiji i ko izvršava ta naređenja. Poslednja tačka je reforma izbornog zakonodavstva u Srbiji, jer znamo ko bi dobio izbore bez reforme pravnog okvira", naveo je Prebilič.

Uz Prebiliča, Brandštetera i Van Brent, na panelu su učestvovali i predstavnici pet opozicionih stranaka iz Srbije - Borko Stefanović (Stranka slobode i pravde), Biljana Đorđević (Zeleno-levi front), Zdravko Ponoš (Srbija centar), Pavle Grbović (Pokret slobodnih građana) i Ana Jakovljević (Narodni pokret Srbije).

Prethodno, na početku diskusije u EP u Strazburu, Prebilič je izjavio da je poštovanje slobode, demokratije i vladavine prava u Srbiji od suštinskog značaja za stabilan, progresivan i miran Zapadni Balkan, ali i za celu Evropu.

Prebilič je rekao da je EP uvek bio "jasan i glasan" o situaciji u Srbiji i da je "jednoglasno osuđivao demokratsko nazadovanje, zastrašivanje medija i eroziju vladavine prava".

"Pitanje demokratije u Srbiji nije samo unutrašnje. Srbija koja poštuje slobodu, demokratiju i vladavinu prava je važna i za čitav region i za Evropu", kazao je Prebilič tokom diskusije.

Prebilič je naveo i da "veliku čast" predstavlja današnje prisustvo predstavnika "svih prodemokratskih i proevropskih stranaka" u Srbiji.

Evroposlanik Brandšteter (Brandstätter) iz liberalne grupe Obnovimo Evropu rekao je da je Srbija deo Evrope i da mora da postane članica EU, ali da to neće biti moguće dok njena vlast "prebija i prisluškuje ljude i bori se protiv nevladinih organizacija".

"Srbija mora da bude u EU, ali ne može da postane deo Unije sa režimom (Aleksandra) Vučića, sa režimom koji postupa kao Vučićev, koji prebija ljude, koji prisluškuje ljude i koji se bori protiv nevladinih organizacija. Tako kod nas ne može, kod nas postoji vladavina prava", kazao je Brandšteter.

Brandšteter, evroposlanik iz Austrije, naveo je da za demokratsku Srbiju moraju da se izbore njeni građani i da će "takva Srbija biti dobrodošla u EU" i dodao da sutra očekuje "snažnu poruku" Vučiću od predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, koja će održati govor o stanju Unije.

Katlin van Brentrent (Kathleen Van Brempt), iz grupe Socijalisti i demokrate, rekla je da "osećaju olakšanje što se u EPP stvari kreću u boljem pravcu, jer je potrebno da ih izvuku iz saveza sa antidemokratskim snagama i u EP i u zemljama poput Srbije".

Dodala je da EP "mora da bude glasniji i da pogura Evropsku komisiju ka ispravnom pravcu", navodeći da želi da oda priznanje komesarki za proširenje Marti Kos na zalaganju u vezi sa Srbijom.

"Marta Kos radi u teškoj situaciji u Evropskoj komisiji, koju vodi Ursula fon der Lajen, za koju se čini da ne želi da razume šta se dešava u Srbiji. To je veoma teška situacija, Marta Kos se zalaže i moramo da joj pomognemo", navela je Van Brent.

Van Brent, evroposlanica iz Belgije, ukazala je i da je "veoma bitno da srpska demokratska opozicija blisko sarađuje narednih meseci".

"To nije važno samo za budućnost Srbije, nego i za budućnost Evrope, jer neće biti pristojnog proširenja ako Srbija ne bude deo toga", rekla je Van Brent.

Prebilič je na početku diskusije rekao i da evroposlanici od predstavnika srpske opozicije žele "direktno da čuju kako izgleda situacija na terenu za demokratsku opoziciju, za nezavisne medije i za građane".

"Želimo da čujemo i o onome što mi kao demokrate u Evropi možemo da uradimo da vas podržimo jer podrška mora biti konkretna, a ne simbolična. Današnja diskusija je prilika za vas da govorite, a mi ćemo da slušamo i da vam kažemo da stojimo uz demokratske glasove Srbije i danas i sutra i koliko god bude potrebno", kazao je Prebilič.

Naveo je da su evroposlanici poslednjih meseci "osuđivali šokantnu eskalaciju policijskog nasilja nad mirnim građanima" Srbije i dodao da "nasilju nema mesta u demokratskom životu".

"Mirni protseti nisu zločin, već temelj demokratije. Želim da pozdravim hrabrost mladih u Srbiji, studenti koji su biciklima i trčeći išli proletos do Brisela nosili su poruku nade, dostojanstva i odlučnosti da žive u slobodnoj, demokratskoj i evropskoj Srbiji. Njihovi glasovi su nas nadahnuli i ovo je jedinstvena prilika da se pošalje prilika svakom građaninu Srbije - EU vas vidi, mi vas čujemo i uz vas smo", kazao je Prebilič.

Brandšteter je rekao da ga "impresionira hrabrost" studenata i drugih građana Srbije koji mesecima protestuju.

"Kada sam ja bio student, bio sam u studentskim savetima, mogli smo slobodno da demonstriramo i da delujemo na univerzitetu. I ne znam šta bih ja uradio da sam, kao studenti u Srbiji, bio u situaciji da mogu da dobijem batine na protestu i da mogu da imam probleme do kraja života jer neću moći da se zaposlim pošto će znati ko sam. Zato vam se divim, vi ste sjajan primer i za naše demokratije", kazao je Brandšteter.

On je poručio srpskim medijima da "nisu političari, već novinari", i da "treba da izveštavaju", a ne da se bave politikom.

"Delegacija (EP) će uskoro doći u Srbiju i razgovaraće sa medijima. Pitaće medije zašto rade posao vlasti, jer je to loše za narod, ali loše je i za njih jer im niko neće verovati", naveo je austrijski evroposlanik.

Poslanici Evropskog parlamenta danas će na plenarnoj sednici u Strazburu raspravljati na temu "Talas nasilja i kontinuirana upotreba sile nad demonstrantima u Srbiji", uz učešće predstavnika Evropske komisije i Saveta EU. Ta rasprava je uvrštena u dnevni red na inicijativu političke grupe Socijalisti i demokrate.

Pre diskusije o stanju demokratije u Srbiji, lideri Evropske zelene partije su jutros pozvali čelnike EU da razmotre dalje finansiranje Srbije zbog autokratskih tendencija njenog lidera Aleksandra Vučića, i ocenili da njegova politika ne ugrožava samo građane Srbije, već i budućnost i integritet Evrope.

Na konferenciji za novinare o situaciji u Srbiji, održanoj u Evropskom parlamentu u Strazburu, kopredsednik grupe Zeleni/Evropski slobodni savez u EP Bas Ajkhut (Eickhout) izjavio je da EU treba da razmotri dalje slanje sredstava Srbiji, jer "ne treba da finansira zemlju koja sve više liči na autokratiju ruskog tipa".

Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa kopredsednicom Evropske zelene partije Vulom Ceci (Tsetsi), evroposlanikom zelenih Razmusom Nordkvistom (Rasmus Nordqvist) i jednim od lidera Zeleno-levog fronta Dobricom Veselinovićem, Ajkhut je rekao da očekuju od najviših zvaničnika EU da "u potpunosti osude akcije (predsednika Srbije Aleksandra) Vučića".

Kopredsednica Evropske zelene partije Vula Ceci rekla je da Vučićev blizak odnos sa liderima Kine i Rusije "ne ugrožava samo stanovništvo Srbije, već i budućnost i integritet" Evrope.

(Beta, 09.09.2025)