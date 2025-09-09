Makron će u narednih nekoliko dana imenovati novog premijera Francuske

Predsednik Francuske Emanuel Makron sutra će prihvatiti ostavku premijera Fransoa Bajrua, a „u narednih nekoliko dana“ će imenovati njegovog naslednika, saopšteno je večeras iz Jelisejske palate.

Parlament Francuske danas je velikom većinom glasova izglasao nepoverenje vladi, koju je Bajru predvodio manje od devet meseci. Bajru je predložio da se u budžetu za narednu godinu potrošnja smanji za skoro 44 milijarde evra, što je uključivalo zamrzavanje socijalnih davanja, ukidanje dva državna praznika i značajno smanjenje budžeta za zdravstvo. Cilj mu je bio da se smanji javni dug od 3,3 biliona evra, što je 114 odsto bruto domaćeg proizvoda, i budžetski