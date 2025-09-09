Prof. Danica Popović za Albatros News podkast: Srbija nema tržište – sve zavisi od jednog čoveka

Ekonomija Srbije odavno nije zasnovana na pravilima slobodnog tržišta, već na političkim odlukama jednog čoveka, ocenjuje za Albatros News podkast profesorica Danica Popović.

Ona upozorava da su glavni uzroci nestabilnosti ekonomije štampanje novca i populističke mere, poput zamrzavanja cena. „Inflacija u Srbiji nije izazvana trgovačkim lancima, već štampanjem novca“, tvrdi Popović. Dodaje da zamrzavanje cena samo prividno štiti građane, dok stabilan kurs dinara kratkoročno odgovara penzionerima, ali dugoročno uništava privredu. „Koliko se sećam, najviše je tržište funkcionisalo posle 2000. godine. Tada su na vlast došli obrazovani