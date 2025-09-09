Prof. Danica Popović za Albatros News podkast: Srbija nema tržište – sve zavisi od jednog čoveka

Danas pre 33 minuta  |  Danas Online
Prof. Danica Popović za Albatros News podkast: Srbija nema tržište – sve zavisi od jednog čoveka

Ekonomija Srbije odavno nije zasnovana na pravilima slobodnog tržišta, već na političkim odlukama jednog čoveka, ocenjuje za Albatros News podkast profesorica Danica Popović.

Ona upozorava da su glavni uzroci nestabilnosti ekonomije štampanje novca i populističke mere, poput zamrzavanja cena. „Inflacija u Srbiji nije izazvana trgovačkim lancima, već štampanjem novca“, tvrdi Popović. Dodaje da zamrzavanje cena samo prividno štiti građane, dok stabilan kurs dinara kratkoročno odgovara penzionerima, ali dugoročno uništava privredu. „Koliko se sećam, najviše je tržište funkcionisalo posle 2000. godine. Tada su na vlast došli obrazovani
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Profesorka Popović: Zamrzavanje cena samo vara građane, sve zavisi od jednog čoveka

Profesorka Popović: Zamrzavanje cena samo vara građane, sve zavisi od jednog čoveka

N1 Info pre 3 sata
Oštra analiza profesorke Popović: U par rečenica objasnila zašto se u Srbiji živi teško i kako „jedan čovek“ vara građane…

Oštra analiza profesorke Popović: U par rečenica objasnila zašto se u Srbiji živi teško i kako „jedan čovek“ vara građane

Nova pre 3 sata
Srednji kurs dinara za evro u utorak 117,1546 dinara

Srednji kurs dinara za evro u utorak 117,1546 dinara

Politika pre 6 sati
Devizni kurs: Evro sutra 117,15 dinara

Devizni kurs: Evro sutra 117,15 dinara

Radio sto plus pre 6 sati
U vreme krize oštrija kontrola troškova i digitalna transformacija odlučuju o opstanku firmi

U vreme krize oštrija kontrola troškova i digitalna transformacija odlučuju o opstanku firmi

BizLife pre 6 sati
MAT: Proizvodnja Grande pande pogurala industriju, raste i inflacija

MAT: Proizvodnja Grande pande pogurala industriju, raste i inflacija

Danas pre 9 sati
Kako kompanije u Srbiji prilagođavaju strategije rasta u digitalnoj transformaciji?

Kako kompanije u Srbiji prilagođavaju strategije rasta u digitalnoj transformaciji?

Blic pre 9 sati

Ključne reči

Inflacijakurs dinaraDanica Popović

Ekonomija, najnovije vesti »

Prof. Danica Popović za Albatros News podkast: Srbija nema tržište – sve zavisi od jednog čoveka

Prof. Danica Popović za Albatros News podkast: Srbija nema tržište – sve zavisi od jednog čoveka

Danas pre 33 minuta
Kome pogoduju sadašnje cene električne energije

Kome pogoduju sadašnje cene električne energije

Radar pre 28 minuta
Šta iz Ekološkog ustanka kažu o zahtevu za razrešenje Šapića?

Šta iz Ekološkog ustanka kažu o zahtevu za razrešenje Šapića?

Danas pre 4 sati
Nova ekonomija: Najbliža saradnica Miroslava Miškovića napustila Delta Holding

Nova ekonomija: Najbliža saradnica Miroslava Miškovića napustila Delta Holding

Danas pre 6 sati
Šta kaže predsednik Saveta DRI o zahtevu za razrešenje Šapića?

Šta kaže predsednik Saveta DRI o zahtevu za razrešenje Šapića?

Danas pre 5 sati