EXPO bi da obara Ginisove rekorde: U novom planu nabavki električni autobusi i konsultanti za Ginisa

Nova ekonomija pre 20 minuta
Preduzeće EXPO 2027 d.o.o. planira da, do kraja godine, ima ukupno pet nabavki među kojima su i nabavka električnih autobusa za potrebe transporta putnika na EXPO lokaciji, ali i konsultantske usluge za kako se navodi „obaranje Ginisovih rekorda tokom izložbe EXPO 2027“.

Ovo se navodi u izmenama Plana nabavki preduzeća EXPO 2027 d.o.o. usvojenog 3. novembra 2025, objavio je N1. U prethodnoj verziji Plana nabavki preduzeća EXPO 2027 d.o.o. usvojenog 3. oktobra, za poslednje tromesečje ove godine bila je planirana samo jedna nabavka. Reč je o uslugama održavanja instalacija i opreme u objektu EXPO 2027 Plejgraund, na period od dve godine. Procenjena vrednost ove nabavke bila je četiri miliona dinara. Mesec dana kasnije, 3. novembra,
N1 Info pre 1 sat
Nova ekonomija pre 20 minuta
