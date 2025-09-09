Šta iz Ekološkog ustanka kažu o zahtevu za razrešenje Šapića?

Opozicioni Ekološki ustanaka je danas saopštio da je poltička i moralna obaveza da gradska vlast u Beogradu bude smenjena.

To je ocenjeno nakon što je Državna revizorska institucija (DRI) saopštila da je Beograd teško kršio obavezu dobrog poslovanja, a da je odgovorno lice gradonačelnik Aleksandar Šapić i da je zbog toga upućen zahtev za njegovo razrešenje. Gradski odbornik Ekološkog ustanka Aleksandar Stevanović je u saopštenju naveo da izveštaj pokazuje kako gradska vlast krši propise. Dodao je i da ukazuje da predstavnici vlasti ne pokazuju zainteresovanost da na uočene