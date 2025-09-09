Zbog čega je DRI tražio smenu Šapića?

Danas pre 1 sat  |  M. O.
Zbog čega je DRI tražio smenu Šapića?

Državna revizorska institucija uputila je zahtev Skupštini grada Beograda da razreši odgovornosti gradonačelnika Aleksandra Šapića.

Oni su u reviziju pravilnosti poslovanja grada Beograda za 2022. godinu utvrdili niz nepravilnosti, a neke od njih nisu ispravljene ni nakon što je grad uputio odazivni izveštaj državnim revizorima. DRI je ovo ocenila kao „teško kršenje obaveze dobrog poslovanja“. Ovo ipak nije prvi put da je DRI tražila razrešenje funkcionera u državnim preduzećima i institucijama, mada su ti zahtevi po pravilu nailazili na zatvorena vrata. U januaru 2024. godine DRI je zatražila
