Danas pre 34 minuta  |  Beta
U Užicu protest zbog hapšenja šest stanovnika Kosjerića koji su navodno ometali skup SNS

U Užicu je večeras održano protestno okupljanje zbog hapšenja šest Kosjeraca koji su navodno ometali šetnju pristalica Srpske napredne stranke (SNS) pod nazivom „Stop blokaderima“.

Uhapšenima se na teret stavlja da su sinoć izvršili krivično delo „napad na službeno lice u obavljanju službene dužnosti“. Okupljeni su ispred užičke policijske stanice skandirali imena šest uhapšenih Kosjeraca, kao i „Pustite ih sve“ i „Pumpaj, pumpaj“, a potom krenuli ka Zlatiborskoj magistrali. Blokirali su magistralni put na pola sata, a novo okupljanje podrške uhapšenima najavljeno je za sutra u 19 časova. Okupljeni Užičani su kazali da Užice stoji uz
Srpska napredna strankaSNSKosjerićUžice

