Srpski reprezentativac ostao bez trenera: „Šumari“ dali otkaz Espiritu Santu

Portugalski fudbalski stručnjak Nuno Espirito Santo nije više trener Notingem Foresta, saopštio je engleski klub.

Espirito Santo je u junu ove godine produžio ugovor sa Notingemom, a prošle sezone vodio je klub do prvog plasmana u evropska takmičenja posle 30 godina. – Notingem Forest potvrđuje da je, nakon nedavnih okolnosti, Nuno Espirito Santo razrešen dužnosti glavnog trenera. Klub zahvaljuje Nunu na njegovom doprinosu tokom veoma uspešne ere na „Siti Graundu“, posebno na njegovoj ulozi u sezoni 2024/25 koja će zauvek ostati upamćena u istoriji kluba – navodi se na sajtu