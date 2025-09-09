Potres na Eviji probudio meštane, stručnjaci poručuju – nema razloga za paniku

Zemljotres jačine 5,2 Rihtera koji je registrovan 27 minuta posle ponoći na ostrvu Evija lociran je 5 kilometara od Nea Stirasa, a hipocentar se nalazio na dubini od 13,6 kilometara, saopštio je za državnu televiziju ERT profesor geologije i predsednik Organizacije za antisizmičko planiranje i zaštitu (OASP) Efimios Lekas. "Do sada je zabeleženo najmanje 15 naknadnih potresa jačine do 2,7 stepeni. Verovatno se radi o glavnom zemljotresu, ali treba sačekati dalji