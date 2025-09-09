U Grčkoj zabeležen zemljotres magnitude 5,4, osetio se u Atini

N1 Info pre 54 minuta  |  Beta
U Grčkoj zabeležen zemljotres magnitude 5,4, osetio se u Atini

Zemljotres magnitude 5,4 zabeležen je noćas kod grčkog ostrva Evije a koji se snažno osetio u Atini, saopštio je institut za geodinamiku Nacionalne observatorije u Atini.

Epicentar potresa koji se dogodio oko 00.30 po lokalnom vremenu (23.30 po srednjoevropskom vremenu) lokalizovan je u moru na 45 kilometara na severoistoku od glavnog grada Grčke i na četiri kilometara od letovališta Nea Stira na jugozapadu ostva Evije, drugog najvećeg grčkog ostrva, prema podacima tog instituta. Zemljotres se osetio u Atini i u celoj okolnoj oblasti Atike izazivajući uznemirenost stanovništva. Mnogi meštani Nea Stire su proveli noć na otvorenom ili
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Jak zemljotres u Grčkoj "uhvaćen" na kamerama: Podrhtavanje tla prekinulo i konferenciju Ivana Jovanovića (VIDEO)

Jak zemljotres u Grčkoj "uhvaćen" na kamerama: Podrhtavanje tla prekinulo i konferenciju Ivana Jovanovića (VIDEO)

Euronews pre 19 minuta
Više zemljotresa pogodilo Grčku

Više zemljotresa pogodilo Grčku

Vesti online pre 35 minuta
Registrovan zemljotres kod obale SAD

Registrovan zemljotres kod obale SAD

Politika pre 34 minuta
Jak zemljotres pogodio ostrvo Evija, osetio se i u Atini

Jak zemljotres pogodio ostrvo Evija, osetio se i u Atini

Nova pre 1 sat
Snimci sinoćnjeg jakog zemljotresa u Grčkoj! U Atini ljudi skakali iz kreveta, a ovako su reagovali gosti u televizijskim…

Snimci sinoćnjeg jakog zemljotresa u Grčkoj! U Atini ljudi skakali iz kreveta, a ovako su reagovali gosti u televizijskim emisijama tokom potresa (foto, video)

Kurir pre 1 sat
(Video) Trenutak kad je snažan zemljotres pogodio Grčku! Preplašeni ljudi spavali napolju, serija potresa na ovom ostrvu…

(Video) Trenutak kad je snažan zemljotres pogodio Grčku! Preplašeni ljudi spavali napolju, serija potresa na ovom ostrvu: "Prvi put smo to osetili"

Blic pre 2 sata
Jak zemljotres pogodio Ameriku! Treslo se kod obale ove države

Jak zemljotres pogodio Ameriku! Treslo se kod obale ove države

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresGrčkaAtinaEvija

Svet, najnovije vesti »

CMG: Si Đinping pozvao zemlje BRIKS-a da istraju u promovisanju otvorenosti, saradnje

CMG: Si Đinping pozvao zemlje BRIKS-a da istraju u promovisanju otvorenosti, saradnje

Beta pre 10 minuta
Mladi u Nemačkoj ne mogu bez društvenih mreža, mnogi odrasli bi ih radije ukinuli

Mladi u Nemačkoj ne mogu bez društvenih mreža, mnogi odrasli bi ih radije ukinuli

RTV pre 14 minuta
Rusija ponovo zasula Ukrajinu dronovima: Najmanje 7 civila poginulo

Rusija ponovo zasula Ukrajinu dronovima: Najmanje 7 civila poginulo

Nova pre 14 minuta
Orban poslao pismo Ursuli fon der Lajen: Vreme je da nam platite

Orban poslao pismo Ursuli fon der Lajen: Vreme je da nam platite

Pravda pre 9 minuta
Tramp snimljen sa plavom tabletom u zubima! Šta je to progutao? Društvene mreže gore, da li je okej sa zdravljem? Ovo su…

Tramp snimljen sa plavom tabletom u zubima! Šta je to progutao? Društvene mreže gore, da li je okej sa zdravljem? Ovo su opcije (foto/video)

Kurir pre 4 minuta