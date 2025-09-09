U Grčkoj zabeležen zemljotres magnitude 5,4, osetio se u Atini

Zemljotres magnitude 5,4 zabeležen je noćas kod grčkog ostrva Evije a koji se snažno osetio u Atini, saopštio je institut za geodinamiku Nacionalne observatorije u Atini.

Epicentar potresa koji se dogodio oko 00.30 po lokalnom vremenu (23.30 po srednjoevropskom vremenu) lokalizovan je u moru na 45 kilometara na severoistoku od glavnog grada Grčke i na četiri kilometara od letovališta Nea Stira na jugozapadu ostva Evije, drugog najvećeg grčkog ostrva, prema podacima tog instituta. Zemljotres se osetio u Atini i u celoj okolnoj oblasti Atike izazivajući uznemirenost stanovništva. Mnogi meštani Nea Stire su proveli noć na otvorenom ili