uživo RAT U UKRAJINI Više od 20 civila ubijeno u ruskom napadu na Donbas, Zelenski traži reakciju sveta

RAT U UKRAJINI Više od 20 civila ubijeno u ruskom napadu na Donbas, Zelenski traži reakciju sveta

Euronews pre 42 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
RAT U UKRAJINI Više od 20 civila ubijeno u ruskom napadu na Donbas, Zelenski traži reakciju sveta

U Ukrajini rat traje 1.194 dana, a ruski napadi na Ukrajinu eskaliraju sa fokusom na energetiku, udarima na termoelektranu u Kijevskoj oblasti i 142 lansirana drona (112 oborenih), ostavljajući četiri mrtve osobe i 44 povređenih u Kijevu.

Po prvi put se dogodio i direktan napad na jednu od vladinih zgrada u Kijevu. Generalni sekretar UN-a Antonio Gutereš osudio je akcije kao kršenje humanitarnog prava i pozvao na prekid vatre, dok je ruska portparolka Marija Zaharova optužila Kijev za napad na dečje igralište u Donjecku, gde je bilo šestoro povređenih, uključujući jedno dete. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naglasio je da Ukrajina ima odgovore, fokusirajući se na zaštitu i dronove, dok
