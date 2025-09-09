Da li znate pravo ime Džekija Čena? Od rođenja mu je život zanimljiviji od filma, a ovo o njemu niste znali

Kurir pre 23 minuta  |  glossy)
Da li znate pravo ime Džekija Čena? Od rođenja mu je život zanimljiviji od filma, a ovo o njemu niste znali

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa svetski poznatim holivudskim glumcem Džekijem Čenom, koji je imenovan za brend ambasadora EXPO 2027.

Glumac kog obožava ceo svet i brend ambasador EXPO 2027 je izjavio da će Beograd 2027. godine biti mesto gde se svet okuplja. Iako je planetarno popularan decenijama unazad, ipak postoje činjenice o njemu koje su malo poznate, čak i njegovim najvećim fanovima širom sveta. Džeki Čen je nesumnjivo jedna od najvećih sila u svetu filma – glumac koji je uspeo da premosti Istok i Zapad, ostavljajući svoj trag i u Hong Kongu i u Holivudu. Od kultnih filmova poput „Špic
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

"Da li je moguće da su oni stvarno tražili sankcije protiv sopstvenog naroda": Vučić o potezu opozicije u Strazburu

"Da li je moguće da su oni stvarno tražili sankcije protiv sopstvenog naroda": Vučić o potezu opozicije u Strazburu

Blic pre 1 sat
Vučić predstavio još jednog ambasadora EXPO 2027 (foto)

Vučić predstavio još jednog ambasadora EXPO 2027 (foto)

Pravda pre 1 sat
Vučić: Džeki Čen ambasador izložbe EXPO 2027; "Lepo govori o Srbiji, uživa u našoj zemlji u drugačijem svetlu"

Vučić: Džeki Čen ambasador izložbe EXPO 2027; "Lepo govori o Srbiji, uživa u našoj zemlji u drugačijem svetlu"

B92 pre 1 sat
"Džeki Čen lepo govorio o Srbiji" Vučić o legendarnom glumcu koji postaje ambasador Ekspa 2027: Čovek ogromnog entuzijazma

"Džeki Čen lepo govorio o Srbiji" Vučić o legendarnom glumcu koji postaje ambasador Ekspa 2027: Čovek ogromnog entuzijazma

Blic pre 1 sat
Vučić uživo na TV Prva Predsednik Srbije o aktuelnim dešavanjima u zemlji

Vučić uživo na TV Prva Predsednik Srbije o aktuelnim dešavanjima u zemlji

Dnevnik pre 2 sata
Uživo Vučić se obraća građanima Srbije

Uživo Vučić se obraća građanima Srbije

Telegraf pre 2 sata
Evo zašto je Džeki Čen najveći majstor akcionog filma: Zbog nemogućih akrobacija je postao ikona, na jednom snimanju zamalo da…

Evo zašto je Džeki Čen najveći majstor akcionog filma: Zbog nemogućih akrobacija je postao ikona, na jednom snimanju zamalo da strada

Kurir pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićEXPOEXPO 2027

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić: Jedan trgovinski lanac nije postupio u skadu sa uredbom o ograničenju marži, biće kažnjen

Vučić: Jedan trgovinski lanac nije postupio u skadu sa uredbom o ograničenju marži, biće kažnjen

Danas pre 24 minuta
Radni sat u Srbiji poskupljuje na 371 dinar: Kako su tačno došli do ove računice?

Radni sat u Srbiji poskupljuje na 371 dinar: Kako su tačno došli do ove računice?

Blic pre 18 minuta
Vučić: Konačno dobijena građevinska dozvola za Nacionalni stadion i Ložionicu

Vučić: Konačno dobijena građevinska dozvola za Nacionalni stadion i Ložionicu

Danas pre 1 sat
Vučić zadovoljan prvim rezultatima ekonomskih mera: Jedan lanac nije korektno istupio i uskoro će biti preduzete mere! Građane…

Vučić zadovoljan prvim rezultatima ekonomskih mera: Jedan lanac nije korektno istupio i uskoro će biti preduzete mere! Građane će oduševiti nacrt novog zakona

Kurir pre 3 minuta
Sjajna prilika da se predstavimo na pravi način Ministar Mali: Velika čast za nas što je Džeki Čen brend ambasador Ekspa 2027…

Sjajna prilika da se predstavimo na pravi način Ministar Mali: Velika čast za nas što je Džeki Čen brend ambasador Ekspa 2027

Kurir pre 8 minuta