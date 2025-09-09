Da li znate pravo ime Džekija Čena? Od rođenja mu je život zanimljiviji od filma, a ovo o njemu niste znali

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa svetski poznatim holivudskim glumcem Džekijem Čenom, koji je imenovan za brend ambasadora EXPO 2027.

Glumac kog obožava ceo svet i brend ambasador EXPO 2027 je izjavio da će Beograd 2027. godine biti mesto gde se svet okuplja. Iako je planetarno popularan decenijama unazad, ipak postoje činjenice o njemu koje su malo poznate, čak i njegovim najvećim fanovima širom sveta. Džeki Čen je nesumnjivo jedna od najvećih sila u svetu filma – glumac koji je uspeo da premosti Istok i Zapad, ostavljajući svoj trag i u Hong Kongu i u Holivudu. Od kultnih filmova poput „Špic