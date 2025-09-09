Dolijali prevaranti iz Zrenjanina: Krali podatke sa platnih kartica pa prokockali skoro 4 miliona dinara

Mondo pre 48 minuta  |  Marina Letić
Dolijali prevaranti iz Zrenjanina: Krali podatke sa platnih kartica pa prokockali skoro 4 miliona dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije, a po nalogu Višeg i Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, intenzivnim operativnim radom, rasvetlili su krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica i uhapsili osumnjičene D.

L. (2007), D. P. (2006) i B. S. (2006), svi iz Zrenjanina, dok je protiv Ž. M. (2005), takođe iz ovog grada, podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je izvršio isto krivično delo. Oni su, kako se sumnja, od novembra 2023. do februara 2024. godine, neovlašćeno došli do podataka platnih kartica122 osobe sa teritorije Srbije, a potom su sa njihovih računa prebacili ukupno 3.757.620 dinara na naloge za onlajn klađenje u različitim kladionicama u
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

MUP: Tri osobe uhapšene u Zrenjaninu zbog falsifikovanja i zloupotrebe platnih kartica

MUP: Tri osobe uhapšene u Zrenjaninu zbog falsifikovanja i zloupotrebe platnih kartica

N1 Info pre 23 minuta
Četvoro Zrenjaninaca osumnjičeno za krađu 3,7 miliona dinara sa računa 122 osobe

Četvoro Zrenjaninaca osumnjičeno za krađu 3,7 miliona dinara sa računa 122 osobe

Zrenjaninski pre 44 minuta
Ukrali više od 3,7 miliona dinara? Uhapšeni tinejdžeri u Srbiji

Ukrali više od 3,7 miliona dinara? Uhapšeni tinejdžeri u Srbiji

B92 pre 24 minuta
Tinejdžeri osumnjičeni za krađu 3,7 miliona dinara sa računa 122 osobe

Tinejdžeri osumnjičeni za krađu 3,7 miliona dinara sa računa 122 osobe

RTV pre 59 minuta
Ukrali podatke sa bankovnih kartica, pa sa računa ljudi novac prebacivali na kladioničarske naloge: Uhapšeni mladići u…

Ukrali podatke sa bankovnih kartica, pa sa računa ljudi novac prebacivali na kladioničarske naloge: Uhapšeni mladići u Zrenjaninu

Nova pre 54 minuta
"Skinuli" tri miliona sa 122 kartice: Uhapšena četvorica muškaraca iz Zrenjanina: Novac koristili za klađenje, policija…

"Skinuli" tri miliona sa 122 kartice: Uhapšena četvorica muškaraca iz Zrenjanina: Novac koristili za klađenje, policija zaplenila računare i telefone (foto)

Blic pre 1 sat
FOTO: Zrenjaninci došli do podataka platnih kartica 122 osobe, koristili tuđ novac za onlajn klađenje

FOTO: Zrenjaninci došli do podataka platnih kartica 122 osobe, koristili tuđ novac za onlajn klađenje

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ZrenjaninTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslova

Hronika, najnovije vesti »

MUP: Tri osobe uhapšene u Zrenjaninu zbog falsifikovanja i zloupotrebe platnih kartica

MUP: Tri osobe uhapšene u Zrenjaninu zbog falsifikovanja i zloupotrebe platnih kartica

N1 Info pre 23 minuta
Ispunjeni uslovi za izručenje "kavčana" optuženih za ubistvo u Crnoj Gori

Ispunjeni uslovi za izručenje "kavčana" optuženih za ubistvo u Crnoj Gori

RTV pre 39 minuta
Ispunjeni uslovi za izručenje "kavčana" optuženih za ubistvo u Crnoj Gori

Ispunjeni uslovi za izručenje "kavčana" optuženih za ubistvo u Crnoj Gori

RTV pre 48 minuta
(Video) Auto odleteo desetak metara i završio na krovu! Nesvakidašnji udes na Novom Beogradu, nikome nije jasno kako se ovo…

(Video) Auto odleteo desetak metara i završio na krovu! Nesvakidašnji udes na Novom Beogradu, nikome nije jasno kako se ovo desilo

Blic pre 13 minuta
Drama u centru Beograda: Brutalna tuča grupe muškaraca kod palate "Albanija", trojica izbodena - policija hitno reagovala!

Drama u centru Beograda: Brutalna tuča grupe muškaraca kod palate "Albanija", trojica izbodena - policija hitno reagovala!

Blic pre 14 minuta