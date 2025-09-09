Dolijali prevaranti iz Zrenjanina: Krali podatke sa platnih kartica pa prokockali skoro 4 miliona dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije, a po nalogu Višeg i Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, intenzivnim operativnim radom, rasvetlili su krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica i uhapsili osumnjičene D.

L. (2007), D. P. (2006) i B. S. (2006), svi iz Zrenjanina, dok je protiv Ž. M. (2005), takođe iz ovog grada, podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je izvršio isto krivično delo. Oni su, kako se sumnja, od novembra 2023. do februara 2024. godine, neovlašćeno došli do podataka platnih kartica122 osobe sa teritorije Srbije, a potom su sa njihovih računa prebacili ukupno 3.757.620 dinara na naloge za onlajn klađenje u različitim kladionicama u