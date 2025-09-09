Lojalista Makrona i pripadnik Nacionalne žandarmerije: Ko je novi premijer Francuske

Mondo pre 35 minuta  |  Aleksandar Blagić
Lojalista Makrona i pripadnik Nacionalne žandarmerije: Ko je novi premijer Francuske

Francuski predsednik Emanuel Makron je danas imenovao novog premijera Francuske Sebastijana Lekornua (39), dosadašnjeg ministra oružanih snaga Francuske, piše " Politiko".

On je jedini ministar koji je "politički preživeo" smene u vladama otkako je Makron prvi put izabran za predsednika 2017. godine i smatra se njegovim lojalistom. "Prilično dobro se snašao u svetu Makrona. Ima tu neku crtu preživljavanja", rekao je visoki zvaničnik francuskog parlamenta koji je ostao anoniman. Svih ovih godina važio je za dobrog i bliskog saradnika Makrona. Pored ministarske funkcije, on je i odbornik u rodnom okrugu u Normandiji. Ne pojavljuje se
