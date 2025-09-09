Novi dan: Mogući efekti rasprave o Srbiji u EP

N1 Info pre 3 sata  |  N1 Beograd
Novi dan: Mogući efekti rasprave o Srbiji u EP

Koliki i kakav odjek može imati rasprava o Srbiji u Evropskom parlamentu? Čuje li Ursula fon der Lajen Martu Kos kada kaže da u Srbiji postoji problem? Šta može EU da uradi povodom toga? To je naša Tema jutra u kojoj razgovaramo sa politikologom "European Western Balkans" Aleksandrom Ivkovićem.

Predsednica Evropske komisije u sredu pred parlamentom o stanju Evropske unije. Bićemo uživo u Strazburu. Naslovne strane i aktuelne teme iz štampe komentariše glavna urednica "Nove ekonomije" Biljana Stepanović. Članovi "Pobunjenog univerziteta" predaće zvanično pismo šefu Delegacije EU. Šta u njemu piše, saznaće reporterka Novog dana.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Evropski parlament o situaciji u Srbiji i upotrebi sile nad demonstrantima

Evropski parlament o situaciji u Srbiji i upotrebi sile nad demonstrantima

NIN pre 17 minuta
Šta je u Evropskom parlamentu danas odlučeno: Šest zahteva za Srbiju, među njima slobodni mediji, sankcije odgovornima za…

Šta je u Evropskom parlamentu danas odlučeno: Šest zahteva za Srbiju, među njima slobodni mediji, sankcije odgovornima za nasilje i izborni uslovi

Nova pre 2 sata
Ujedinjen nastup opozicje u Strazburu: Vučiča treba tretirati kao Lukašenka

Ujedinjen nastup opozicje u Strazburu: Vučiča treba tretirati kao Lukašenka

Vreme pre 4 sati
Opozicija u Strazburu: Srbija na prekretnici političke krize, EU da podrži građane, a ne Vučića

Opozicija u Strazburu: Srbija na prekretnici političke krize, EU da podrži građane, a ne Vučića

Beta pre 5 sati
Diskusija u EP: Šta su rekli srpski opozicionari i za koga su tražili sankcije?

Diskusija u EP: Šta su rekli srpski opozicionari i za koga su tražili sankcije?

Danas pre 5 sati
Srpska opozicija od EU zatražila sankcije za Vučića, Macuta, Dačića i Brnabić

Srpska opozicija od EU zatražila sankcije za Vučića, Macuta, Dačića i Brnabić

N1 Info pre 6 sati
Dobrica Veselinović se obratio na pres konferenciji u Evropskom parlamentu

Dobrica Veselinović se obratio na pres konferenciji u Evropskom parlamentu

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaEUStrazburEvropska komisija

Politika, najnovije vesti »

„Nije trebalo da ih zovem ološem, ali mislim mnogo gore o njima“: Vučić o energiji Džekija Čena, pa o opoziciji i…

„Nije trebalo da ih zovem ološem, ali mislim mnogo gore o njima“: Vučić o energiji Džekija Čena, pa o opoziciji i evroparlamentarcima

Danas pre 32 minuta
Vučić: Opozicionari u Srbiji srećni što je ubijena žena premijera u Nepalu, kažu – Hoćemo i mi ovde isto

Vučić: Opozicionari u Srbiji srećni što je ubijena žena premijera u Nepalu, kažu – Hoćemo i mi ovde isto

Danas pre 7 minuta
Ima li Šapić podršku vladajuće koalicije da ostane gradonačelnik Beograda?

Ima li Šapić podršku vladajuće koalicije da ostane gradonačelnik Beograda?

Danas pre 32 minuta
Vučić: Očekuje se ulazak Bugarske u vojni savez sa Hrvatskom, „Ubij, Srbina“ na Maskimiru posledica „Za dom spremni“

Vučić: Očekuje se ulazak Bugarske u vojni savez sa Hrvatskom, „Ubij, Srbina“ na Maskimiru posledica „Za dom spremni“

Danas pre 17 minuta
Srpska lista: U prostorije „Službenog glasnika“ u Severnoj Mitrovici danas upali pripadnici Kosovske policije

Srpska lista: U prostorije „Službenog glasnika“ u Severnoj Mitrovici danas upali pripadnici Kosovske policije

Danas pre 2 minuta