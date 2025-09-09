Ujedinjen nastup opozicje u Strazburu: Vučiča treba tretirati kao Lukašenka

Srpski opozicioni lideri uspeli su da se dogovore da ujedinjeni poslanike Evropskog parlamenta obaveste o urušavanju demokratije u Srbiji, policijskoj brutalnosti i transformaciji Aleksandra Vučića u Lukašenka

„Demokratija na raskršću“ naziv je debate koja se danas (utorak, 9. septembar) organizuje u Evropskom parlamentu, a vode je tri političke grupe – Socijalisti i demokrate, Zeleni i Obnovimo Evropu. Održava se i konferencija za medije Evropske zelene partije o „sve većem autoritarizmu predsednika Aleksandra Vučića i represiji nad demonstrantima“. Na dnevnom redu nalazi se rasprava o talasu nasilja i kontinuiranoj upotrebi sile nad demonstrantima u Srbiji. Evropski