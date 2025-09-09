Ujedinjen nastup opozicje u Strazburu: Vučiča treba tretirati kao Lukašenka

Vreme pre 6 sati
Ujedinjen nastup opozicje u Strazburu: Vučiča treba tretirati kao Lukašenka

Srpski opozicioni lideri uspeli su da se dogovore da ujedinjeni poslanike Evropskog parlamenta obaveste o urušavanju demokratije u Srbiji, policijskoj brutalnosti i transformaciji Aleksandra Vučića u Lukašenka

„Demokratija na raskršću“ naziv je debate koja se danas (utorak, 9. septembar) organizuje u Evropskom parlamentu, a vode je tri političke grupe – Socijalisti i demokrate, Zeleni i Obnovimo Evropu. Održava se i konferencija za medije Evropske zelene partije o „sve većem autoritarizmu predsednika Aleksandra Vučića i represiji nad demonstrantima“. Na dnevnom redu nalazi se rasprava o talasu nasilja i kontinuiranoj upotrebi sile nad demonstrantima u Srbiji. Evropski
Evropski parlament o situaciji u Srbiji i upotrebi sile nad demonstrantima

Šta je u Evropskom parlamentu danas odlučeno: Šest zahteva za Srbiju, među njima slobodni mediji, sankcije odgovornima za…

Novi dan: Mogući efekti rasprave o Srbiji u EP

Opozicija u Strazburu: Srbija na prekretnici političke krize, EU da podrži građane, a ne Vučića

Diskusija u EP: Šta su rekli srpski opozicionari i za koga su tražili sankcije?

Srpska opozicija od EU zatražila sankcije za Vučića, Macuta, Dačića i Brnabić

Dobrica Veselinović se obratio na pres konferenciji u Evropskom parlamentu

Marta Kos u EP: Vučićev odlazak u Moskvu i Peking i napad na evroposlanike nisu ono što očekujemo

Marta Kos u obraćanju poslanicima EP: Učešće Vučića na paradama u Moskvi i Pekingu nije nešto što se očekuje od zemlje…

Koji evroposlanik se založio za ciljane sankcije protiv pojedinaca u vlasti u Srbiji

„Nema EU šargarepu za Srbiju, dok Vučić nudi batinu“: Tonino Picula pred Evropskim parlamentom

Koji su zaključci diskusije u EP o Srbiji i koje su njihove posledice?

