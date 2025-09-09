Naslovi.ai pre 15 minuta

Izrael je ciljao lidere Hamasa u Dohi, dok Trampova administracija osuđuje napad, a Hamas potvrđuje smrt nekoliko članova.

Izrael je izveo ciljani vazdušni napad na rukovodstvo Hamasa u Dohi, glavnom gradu Katara, u zajedničkoj operaciji sa bezbednosnom agencijom Šin Bet. Meta su bili visoki lideri Hamasa, uključujući Halila el-Haju i Haled Mašala, koje Izrael smatra direktno odgovornim za napad na jug Izraela u oktobru 2023. godine. U napadu je poginuo sin Halila el-Haje, Hamam, i nekoliko drugih članova, dok su ključne vođe preživele, prema izjavama predstavnika Hamasa. Novi magazin Sport klub Danas Mondo RTS Politika

Katar je oštro osudio napad kao kršenje međunarodnog prava, dok su u Dohi odjeknule eksplozije i dim se video nad pogođenim područjem. Ministar spoljnih poslova Katara Madžed el Ansari nazvao je akciju "kukavičkim činom" i upozorio na ozbiljnu pretnju bezbednosti zemlje. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu preuzeo je punu odgovornost i potvrdio da je operacija nezavisna i usmerena na terorističke vođe Hamasa. Mondo Slobodna Evropa RTS Politika

Predstavnici Hamasa potvrdili su da su ciljani članovi njihovog pregovaračkog tima u Dohi. Ambasada SAD u Kataru upozorila je svoje državljane na bezbednosne rizike nakon napada. Izraelska vojska navodi da su preduzete mere za minimiziranje civilnih žrtava. Premijer Izraela je izjavio da su svi lideri Hamasa preživeli napad, a glavna meta bio je Kalil al-Haja, koji je postao centralna figura nakon smrti prethodnih vođa Ismaila Hanije i Jahje Sinvara u 2024. godini. Portparolka Bele kuće Karolina Livit iznela je stavove predsednika Donalda Trampa, koji osuđuje unilateralno bombardovanje Katara, ali podržava eliminisanje Hamasa kao vredan cilj. BBC News N1 Info Nedeljnik Mondo

Hamas je saopštio da je u izraelskom napadu u Dohi ubijeno šest ljudi, uključujući sina Kalila al-Haje, ali da nijedan od pregovarača nije stradao. N1 Info

Na Kosovu se nastavlja pogoršanje bezbednosne situacije, sa sistematskim maltretiranjem srpskog stanovništva na severu Kosova od strane privremenih institucija u Prištini, uključujući racije, hapšenja i zabrane. Ova pritiskanja se dešavaju gotovo svakodnevno, a uvedena je i sporna uredba iz Prištine, prema izveštaju ruskog analitičara T.K. Ribara. Pravda Pravda Pravda Pravda Pravda Pravda Pravda Pravda Pravda Pravda Pravda Pravda Pravda Pravda Pravda Pravda Pravda Pravda