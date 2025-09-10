Nepal na ivici rata: Poginule najmanje 22 osobe, na ulicama vojska i policija sa teškim naoružanjem (video)

Kurir pre 1 sat  |  Agencije
Nepal na ivici rata: Poginule najmanje 22 osobe, na ulicama vojska i policija sa teškim naoružanjem (video)
Premijer Nepala, K. P. Šarma Oli podneo je u utorak ostavku pošto su demonstranti na protestima koji su izbili zbog blokade društvenih mreža, koja je ukinuta, zapalili njegovu kuću i zgradu parlamenta, javlja BBC pozivajući se na saopštenje premijerovog kabineta. On je rekao da je to učinio kako bi otvorio put ustavnom rešenju krize. - Najmanje 22 osobe poginule - rekao je u utorak za "Si-En-En" dr Mohan Regmi, izvršni direktor bolnice za državnu službu u
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Demonstranti u Nepalu zapalili zgradu parlamenta

Demonstranti u Nepalu zapalili zgradu parlamenta

Danas pre 5 sati
(Foto, video) cela zemlja u plamenu! Broj mrtvih raste iz sata u sat, demonstranti pale kuće ministara: Policija ispaljuje…

(Foto, video) cela zemlja u plamenu! Broj mrtvih raste iz sata u sat, demonstranti pale kuće ministara: Policija ispaljuje suzavce i gumene metke, nema kraja neverovatnom haosu

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NepalBBC

Svet, najnovije vesti »

Harijev gest humanosti: Vojvoda od Saseksa donirao milione za borbu protiv nasilja u Notingemu

Harijev gest humanosti: Vojvoda od Saseksa donirao milione za borbu protiv nasilja u Notingemu

Blic pre 56 minuta
Povređeno osam osoba: Udes školskog autobusa u Oklahomi

Povređeno osam osoba: Udes školskog autobusa u Oklahomi

Blic pre 1 sat
"Organizovani kriminal u svetu cveta" Oglasio se bivši šef Interpola: "Globalno najveća pretnja za bezbednost država"

"Organizovani kriminal u svetu cveta" Oglasio se bivši šef Interpola: "Globalno najveća pretnja za bezbednost država"

Kurir pre 1 sat
Nepal na ivici rata: Poginule najmanje 22 osobe, na ulicama vojska i policija sa teškim naoružanjem (video)

Nepal na ivici rata: Poginule najmanje 22 osobe, na ulicama vojska i policija sa teškim naoružanjem (video)

Kurir pre 1 sat
"Naložio sam da se obavesti Katar": Tramp: Bilo je prekasno

"Naložio sam da se obavesti Katar": Tramp: Bilo je prekasno

Blic pre 1 sat