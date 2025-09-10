Nepal na ivici rata: Poginule najmanje 22 osobe, na ulicama vojska i policija sa teškim naoružanjem (video)

Premijer Nepala, K. P. Šarma Oli podneo je u utorak ostavku pošto su demonstranti na protestima koji su izbili zbog blokade društvenih mreža, koja je ukinuta, zapalili njegovu kuću i zgradu parlamenta, javlja BBC pozivajući se na saopštenje premijerovog kabineta. On je rekao da je to učinio kako bi otvorio put ustavnom rešenju krize. - Najmanje 22 osobe poginule - rekao je u utorak za "Si-En-En" dr Mohan Regmi, izvršni direktor bolnice za državnu službu u