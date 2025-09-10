Demonstranti u Nepalu zapalili zgradu parlamenta

Demonstranti u Katmanduu zapalili su danas zgradu parlamenta, u nastavku protesta zbog korupcije i zabrane društevnih mreža, u kojem je u ponedeljak poginulo najmanje 19 osoba.

Iako je premijer Šarma Oli podneo ostavku, demonstranti su zapalili zgradu parlamenta u prestonici Nepala, a državna zdanja i kuće političkih lidera napadnuti su i širom zemlje, javlja BiBiSi. Stotine demonstranata plesalo je i skandiralo oko vatre na ulazu u zgradu, a mnogi su držali zastavu Nepala. Pojedini su ušli u zgradu, čiji su prozori razbijeni, a na spoljnim zidovima ispisani su grafiti i antivladine poruke. Još tri smrtna slučaja prijavljena su tokom