(Foto, video) cela zemlja u plamenu! Broj mrtvih raste iz sata u sat, demonstranti pale kuće ministara: Policija ispaljuje suzavce i gumene metke, nema kraja neverovatnom haosu

Premijer Nepala je podneo ostavku nakon što je više od 14 osoba stradalo, a stotine ljudi povređeno tokom protesta koje su predvodili mladi, a čiji su uzroci ukidanje društvenih mreža, široko rasprostranjena korupcija i loše ekonomske prilike.

Demonstranti su upali u parlament u Katmanduu, a policija je odgovorila suzavcem, gumenim mecima, vodenim topovima i, prema izveštaju Amnesti internešanala, bojevom municijom. - Najmanje 22 osobe poginule - rekao je za "Si-En-En" dr Mohan Regmi, izvršni direktor bolnice za državnu službu u Katmanduu. Nepal, himalajska zemlja sa 30 miliona stanovnika, poznat je po turbulentnoj politici i od kada je 2008. godine, nakon desetogodišnjeg građanskog rata, ukinuo 239