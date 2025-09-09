Napad Izraela na rukovodstvo Hamasa u Dohi, Katar najavljuje dodatne detalje

Naslovi.ai pre 12 minuta

Izrael je izveo vazdušni udar na lidere Hamasa u Dohi, dok Katar potvrđuje bezbednost i najavljuje istragu incidenta.

Izrael je izveo ciljani vazdušni napad na rukovodstvo Hamasa u Dohi, glavnom gradu Katara. Meta su bili visoki lideri Hamasa, uključujući Halila el-Hiju i Haled Mašala, koje Izrael smatra direktno odgovornim za napad na jug Izraela u oktobru 2023. godine. Napad je izveden u zajedničkoj operaciji izraelske vojske i službe Šin Bet. Danas Mondo RTS Politika

Katar je oštro osudio napad kao kršenje međunarodnog prava, dok su u Dohi odjeknule eksplozije i dim se video nad pogođenim područjem. Ministar spoljnih poslova Katara Madžed el Ansari nazvao je akciju "kukavičkim činom" i upozorio na ozbiljnu pretnju bezbednosti zemlje. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu preuzeo je punu odgovornost i potvrdio da je operacija nezavisna i usmerena na terorističke vođe Hamasa. Mondo Slobodna Evropa RTS Politika

Predstavnici Hamasa potvrdili su da su ciljani članovi njihovog pregovaračkog tima u Dohi. Ambasada SAD u Kataru upozorila je svoje državljane na bezbednosne rizike nakon napada. Izraelska vojska navodi da su preduzete mere za minimiziranje civilnih žrtava. Premijer Izraela je izjavio da su svi lideri Hamasa preživeli napad, a glavna meta bio je Kalil al-Haja, koji je postao centralna figura nakon smrti prethodnih vođa Ismaila Hanije i Jahje Sinvara u 2024. godini. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci napada, dok je katarsko ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo da je rezidencija Hamasa bila meta i da se istražuje incident. BBC News N1 Info Nedeljnik Mondo Blic

