Napad Izraela na rukovodstvo Hamasa u Dohi, Katar najavljuje dodatne detalje

Naslovi.ai pre 12 minuta
Napad Izraela na rukovodstvo Hamasa u Dohi, Katar najavljuje dodatne detalje

Izrael je izveo vazdušni udar na lidere Hamasa u Dohi, dok Katar potvrđuje bezbednost i najavljuje istragu incidenta.

Izrael je izveo ciljani vazdušni napad na rukovodstvo Hamasa u Dohi, glavnom gradu Katara. Meta su bili visoki lideri Hamasa, uključujući Halila el-Hiju i Haled Mašala, koje Izrael smatra direktno odgovornim za napad na jug Izraela u oktobru 2023. godine. Napad je izveden u zajedničkoj operaciji izraelske vojske i službe Šin Bet. Danas Mondo RTS Politika

Katar je oštro osudio napad kao kršenje međunarodnog prava, dok su u Dohi odjeknule eksplozije i dim se video nad pogođenim područjem. Ministar spoljnih poslova Katara Madžed el Ansari nazvao je akciju "kukavičkim činom" i upozorio na ozbiljnu pretnju bezbednosti zemlje. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu preuzeo je punu odgovornost i potvrdio da je operacija nezavisna i usmerena na terorističke vođe Hamasa. Mondo Slobodna Evropa RTS Politika

Predstavnici Hamasa potvrdili su da su ciljani članovi njihovog pregovaračkog tima u Dohi. Ambasada SAD u Kataru upozorila je svoje državljane na bezbednosne rizike nakon napada. Izraelska vojska navodi da su preduzete mere za minimiziranje civilnih žrtava. Premijer Izraela je izjavio da su svi lideri Hamasa preživeli napad, a glavna meta bio je Kalil al-Haja, koji je postao centralna figura nakon smrti prethodnih vođa Ismaila Hanije i Jahje Sinvara u 2024. godini. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci napada, dok je katarsko ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo da je rezidencija Hamasa bila meta i da se istražuje incident. BBC News N1 Info Nedeljnik Mondo Blic

Na Kosovu se ponovo čuju sirene u severnom delu Kosovske Mitrovice nakon hapšenja Miluna Milenkovića od strane albanske policije, što dodatno pojačava tenzije u regionu. Stanje je neizvesno, a lokalni zvaničnici upozoravaju na moguće dalje komplikacije. Pravda

Povezane vesti »

Izrael gađao lidere Hamasa u Kataru, Amerika je unapred bila obaveštena o napadu

Izrael gađao lidere Hamasa u Kataru, Amerika je unapred bila obaveštena o napadu

BBC News pre 12 minuta
Uživo (video) situacija u Dohi se smiruje Izrael napao Dohu, odzvanjale eksplozije! Netanjahu i zvanični se hvale: "Doneli smo…

Uživo (video) situacija u Dohi se smiruje Izrael napao Dohu, odzvanjale eksplozije! Netanjahu i zvanični se hvale: "Doneli smo ispravnu odluku!"

Blic pre 17 minuta
Naftni krah Amerike: Nove karte podeljene

Naftni krah Amerike: Nove karte podeljene

Pravda pre 52 minuta
Naftni krah Amerike: Nove karte podeljene

Naftni krah Amerike: Nove karte podeljene

Pravda pre 51 minuta
Naftni krah Amerike: Nove karte podeljene

Naftni krah Amerike: Nove karte podeljene

Pravda pre 51 minuta
Naftni krah Amerike: Nove karte podeljene

Naftni krah Amerike: Nove karte podeljene

Pravda pre 52 minuta
Naftni krah Amerike: Nove karte podeljene

Naftni krah Amerike: Nove karte podeljene

Pravda pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoIzraelHamasKatarDoha

Politika, najnovije vesti »

„Nije trebalo da ih zovem ološem, ali mislim mnogo gore o njima“: Vučić o energiji Džekija Čena, pa o opoziciji i…

„Nije trebalo da ih zovem ološem, ali mislim mnogo gore o njima“: Vučić o energiji Džekija Čena, pa o opoziciji i evroparlamentarcima

Danas pre 32 minuta
Vučić: Opozicionari u Srbiji srećni što je ubijena žena premijera u Nepalu, kažu – Hoćemo i mi ovde isto

Vučić: Opozicionari u Srbiji srećni što je ubijena žena premijera u Nepalu, kažu – Hoćemo i mi ovde isto

Danas pre 7 minuta
Ima li Šapić podršku vladajuće koalicije da ostane gradonačelnik Beograda?

Ima li Šapić podršku vladajuće koalicije da ostane gradonačelnik Beograda?

Danas pre 32 minuta
Vučić: Očekuje se ulazak Bugarske u vojni savez sa Hrvatskom, „Ubij, Srbina“ na Maskimiru posledica „Za dom spremni“

Vučić: Očekuje se ulazak Bugarske u vojni savez sa Hrvatskom, „Ubij, Srbina“ na Maskimiru posledica „Za dom spremni“

Danas pre 17 minuta
Srpska lista: U prostorije „Službenog glasnika“ u Severnoj Mitrovici danas upali pripadnici Kosovske policije

Srpska lista: U prostorije „Službenog glasnika“ u Severnoj Mitrovici danas upali pripadnici Kosovske policije

Danas pre 2 minuta