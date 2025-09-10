Makron imenovao novog premijera Francuske

Francuski predsednik Emanuel Makron imenovao je ministra odbrane Sebastijana Lekornua za novog premijera Francuske, četvrtog u poslednjih godinu dana.

Tridesetdevetogodišnji Lekornu najmlađi je ministar odbrane u istoriji Francuske i autor plana velikog jačanja vojske do 2030. godine, podstaknutog ratom Rusije u Ukrajini. Bivši konzervativac koji se 2017. pridružio Makronovom centrističkom pokretu, obavljao je funkcije u lokalnim samoupravama, prekomorskim teritorijama i tokom Makronove „velike debate” sa učesnicima protesta Žutih prsluka, gde je upravljao masovnim nezadovoljstvom kroz dijalog. Takođe je ponudio