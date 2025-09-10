Makron imenovao novog premijera Francuske

Danas pre 3 sata  |  A.M.
Makron imenovao novog premijera Francuske

Francuski predsednik Emanuel Makron imenovao je ministra odbrane Sebastijana Lekornua za novog premijera Francuske, četvrtog u poslednjih godinu dana.

Tridesetdevetogodišnji Lekornu najmlađi je ministar odbrane u istoriji Francuske i autor plana velikog jačanja vojske do 2030. godine, podstaknutog ratom Rusije u Ukrajini. Bivši konzervativac koji se 2017. pridružio Makronovom centrističkom pokretu, obavljao je funkcije u lokalnim samoupravama, prekomorskim teritorijama i tokom Makronove „velike debate” sa učesnicima protesta Žutih prsluka, gde je upravljao masovnim nezadovoljstvom kroz dijalog. Takođe je ponudio
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Izabran novi premijer Francuske: Opozicija besna zbog odluke: "Ovo je poslednji Makronov metak, odgovor će dobiti sutra na…

Izabran novi premijer Francuske: Opozicija besna zbog odluke: "Ovo je poslednji Makronov metak, odgovor će dobiti sutra na ulicama"

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaEmanuel MakronFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Ubistva koja su promenila Nemačku: Prva žrtva pre 25 godina

Ubistva koja su promenila Nemačku: Prva žrtva pre 25 godina

Danas pre 22 minuta
Orban bi Ukrajinu podelio na tri dela: Evo koje će zone po mađarskom premijeru biti formirane nakon okončanja rata (foto)

Orban bi Ukrajinu podelio na tri dela: Evo koje će zone po mađarskom premijeru biti formirane nakon okončanja rata (foto)

Blic pre 12 minuta
Demonstranti u Nepalu zapalili zgradu parlamenta

Demonstranti u Nepalu zapalili zgradu parlamenta

Danas pre 57 minuta
Poljski šef diplomatije: Znamo da kad nam Rusija preti, to je smrtno ozbiljno

Poljski šef diplomatije: Znamo da kad nam Rusija preti, to je smrtno ozbiljno

Danas pre 1 sat
(Foto, video) cela zemlja u plamenu! Broj mrtvih raste iz sata u sat, demonstranti pale kuće ministara: Policija ispaljuje…

(Foto, video) cela zemlja u plamenu! Broj mrtvih raste iz sata u sat, demonstranti pale kuće ministara: Policija ispaljuje suzavce i gumene metke, nema kraja neverovatnom haosu

Blic pre 42 minuta