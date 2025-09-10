Izabran novi premijer Francuske: Opozicija besna zbog odluke: "Ovo je poslednji Makronov metak, odgovor će dobiti sutra na ulicama"

Francuski predsednik Emanuel Makron imenovao je ministra odbrane Sebastijana Lekornija za novog premijera, četvrtog u zemlji u poslednjih godinu dana.

Lekorni (39) je najmlađi ministar odbrane u istoriji Francuske i arhitekta velikog vojnog jačanja do 2030. godine. Bivši konzervativac koji se 2017. pridružio Makronovom pokretu, obavljao je funkcije u lokalnim vlastima, na prekomorskim teritorijama, kao i tokom Makronove "velike debate" povodom protesta "žutih prsluka", gde je upravljao masovnim nezadovoljstvom kroz dijalog. Ponudio je i razgovore o autonomiji tokom nemira na Gvadelupu 2021. godine. Opozicija je