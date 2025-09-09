Porast broja zaraženih korona virusom u Srbiji: Kakvi su simptomi

NIN pre 30 minuta  |  Tanjug
Direktorka Instituta za javno zdravlje "Dr Miloš Jovanović Batut" Verica Jovanović, izjavila je danas da je tokom ovog meseca u Srbiji došlo do porasta broja zaraženih korona virusom, a da svi slučajevi imaju blage manifestacije.

Navela je da je registrovano oko sto slučajeva zaraze. "Tokom ovog meseca je došlo do porasta, ali je to još uvek jako malo. Registrovano je negde oko stotinak pozitivnih slučajeva na SARS-kov-2. Kada uporedimo taj broj registrovanih pozitivnih slučajeva na kovid u odnosu na prošlu godinu, dolazimo do zaključka da je to značajno, značajno manje", rekla je Jovanović za RTS. Dodala je da svi slučajevi imaju blage manifestacije, ali da poseban oprez uvek mora da bude
