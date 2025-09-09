Tinejdžeri osumnjičeni za krađu 3,7 miliona dinara sa računa 122 osobe

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Tinejdžeri osumnjičeni za krađu 3,7 miliona dinara sa računa 122 osobe

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu su uhapsili osumnjičene D.

L. (18), D. P. (19) i B. S. (19), svi iz Zrenjanina, dok je protiv Ž. M. (20), takođe iz ovog grada, podneta krivična prijava u redovnom postupku, zbog sumnje da su sa računa 122 osobe uzeli više od 3,7 miliona dinara. Oni su osumnjičeni za krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica, saopšteno je iz MUP-a. Sumnja se da su oni od novembra 2023. do februara 2024. godine neovlašćeno došli do podataka platnih kartica 122 osobe sa teritorije Srbije, a
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Hapšenje zbog falsifikovanja platnih kartica: Ukradeno skoro 4 miliona dinara

Hapšenje zbog falsifikovanja platnih kartica: Ukradeno skoro 4 miliona dinara

Serbian News Media pre 10 minuta
MUP: Tri osobe uhapšene u Zrenjaninu zbog falsifikovanja i zloupotrebe platnih kartica

MUP: Tri osobe uhapšene u Zrenjaninu zbog falsifikovanja i zloupotrebe platnih kartica

N1 Info pre 1 sat
Četvoro Zrenjaninaca osumnjičeno za krađu 3,7 miliona dinara sa računa 122 osobe

Četvoro Zrenjaninaca osumnjičeno za krađu 3,7 miliona dinara sa računa 122 osobe

Zrenjaninski pre 2 sata
Tinejdžeri osumnjičeni za krađu 3,7 miliona dinara sa računa 122 osobe

Tinejdžeri osumnjičeni za krađu 3,7 miliona dinara sa računa 122 osobe

Euronews pre 1 sat
Dolijali prevaranti iz Zrenjanina: Krali podatke sa platnih kartica pa prokockali skoro 4 miliona dinara

Dolijali prevaranti iz Zrenjanina: Krali podatke sa platnih kartica pa prokockali skoro 4 miliona dinara

Mondo pre 2 sata
Ukrali više od 3,7 miliona dinara? Uhapšeni tinejdžeri u Srbiji

Ukrali više od 3,7 miliona dinara? Uhapšeni tinejdžeri u Srbiji

B92 pre 1 sat
Tinejdžeri osumnjičeni za krađu 3,7 miliona dinara sa računa 122 osobe

Tinejdžeri osumnjičeni za krađu 3,7 miliona dinara sa računa 122 osobe

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZrenjaninMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPsrbija

Hronika, najnovije vesti »

Apelacioni sud povećao kaznu bivšem policajcu Božidaru Stoliću: Odavao službene tajne, prihvaćeni dokaza sa Skaja

Apelacioni sud povećao kaznu bivšem policajcu Božidaru Stoliću: Odavao službene tajne, prihvaćeni dokaza sa Skaja

Nova pre 5 minuta
(Video) Auto odleteo desetak metara i završio na krovu! Nesvakidašnji udes na Novom Beogradu, nikome nije jasno kako se ovo…

(Video) Auto odleteo desetak metara i završio na krovu! Nesvakidašnji udes na Novom Beogradu, nikome nije jasno kako se ovo desilo

Blic pre 21 minuta
Teška saobraćajna nesreća na putu Melenci – Zrenjanin: Jedna osoba poginula Teška saobraćajna nesreća

Teška saobraćajna nesreća na putu Melenci – Zrenjanin: Jedna osoba poginula Teška saobraćajna nesreća

Volim Zrenjanin pre 21 minuta
Hapšenje zbog falsifikovanja platnih kartica: Ukradeno skoro 4 miliona dinara

Hapšenje zbog falsifikovanja platnih kartica: Ukradeno skoro 4 miliona dinara

Serbian News Media pre 10 minuta
Uočeno telo muškarca u Dunavu Policija i Hitna pomoć na licu mesta na keju u Zemunu

Uočeno telo muškarca u Dunavu Policija i Hitna pomoć na licu mesta na keju u Zemunu

Dnevnik pre 10 minuta