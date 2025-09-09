Tinejdžeri osumnjičeni za krađu 3,7 miliona dinara sa računa 122 osobe

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu su uhapsili osumnjičene D.

L. (18), D. P. (19) i B. S. (19), svi iz Zrenjanina, dok je protiv Ž. M. (20), takođe iz ovog grada, podneta krivična prijava u redovnom postupku, zbog sumnje da su sa računa 122 osobe uzeli više od 3,7 miliona dinara. Oni su osumnjičeni za krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica, saopšteno je iz MUP-a. Sumnja se da su oni od novembra 2023. do februara 2024. godine neovlašćeno došli do podataka platnih kartica 122 osobe sa teritorije Srbije, a