Oba ova rukovodioca MUP-a ispunila su uslov za starosnu penziju. Samo jedan je od danas u penziji, objašnjavamo zbog čega

Nova pre 2 sata  |  Autor: Miloš Ž. Lazić
Dugogodišnji komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Spasoje Vulević oteran je u penziju jer nije dopustio da njegova jedinica bude zlupotrebljena protiv protesta i da radi ono što nije njihov posao, da jure studente i građane po ulicama.

Braneći svog šefa Aleksandra Vučića, ministar policije Ivica Dačić je rekao da je Vulević ispunio uslove za penziju još u martu 2024. godine. Ali, dok je Vulević sklonjen iz formalnih razloga, jedan drugi čovek, godinu dana stariji od njega, doživljava renesansu u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Srbije. To je direktor policije Dragan Vasiljević. Drektor policije Dragan Vasiljević je osoba koja je konačno iz statusa vršioca dužnosti postavljena za „pravog“
Vranje news pre 31 minuta
Pravda pre 6 minuta
Danas pre 1 sat
Danas pre 1 sat
Novi magazin pre 1 sat
N1 Info pre 1 sat
Dojče vele pre 1 sat
