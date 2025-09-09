Oba ova rukovodioca MUP-a ispunila su uslov za starosnu penziju. Samo jedan je od danas u penziji, objašnjavamo zbog čega

Dugogodišnji komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Spasoje Vulević oteran je u penziju jer nije dopustio da njegova jedinica bude zlupotrebljena protiv protesta i da radi ono što nije njihov posao, da jure studente i građane po ulicama.

Braneći svog šefa Aleksandra Vučića, ministar policije Ivica Dačić je rekao da je Vulević ispunio uslove za penziju još u martu 2024. godine. Ali, dok je Vulević sklonjen iz formalnih razloga, jedan drugi čovek, godinu dana stariji od njega, doživljava renesansu u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Srbije. To je direktor policije Dragan Vasiljević. Drektor policije Dragan Vasiljević je osoba koja je konačno iz statusa vršioca dužnosti postavljena za „pravog“