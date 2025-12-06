Na današnji dan: U Britaniji potpisan sporazum kojim nastaje Irska Slobodna Država

Donosimo vam pregled događaja koji su se dogodili na današnji dan, 6. decembar.

1421 - Rođen je engleski kralj Henri VI, poslednji monarh iz dinastije Lankaster, koji je nasledio krunu 1422, kada je imao samo osam meseci. Svrgnut je u dinastičkim borbama ("Rat dveju ruža") i ubijen u maju 1471. u londonskom zatvoru Tauer. 1492 - Kristofer Kolumbo otkrio je ostrvo Hispanjola, sada podeljeno između Haitija i Dominikanske Republike. 1507 - Nemački kartograf Martin Valdzemiler objavio je prvu geografsku kartu novog kontinenta kojem je dao naziv