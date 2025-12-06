Vremeplov: U Bici za Moskvu Crvena armija prešla u protivnapad

RTV pre 4 sati
Vremeplov: U Bici za Moskvu Crvena armija prešla u protivnapad

NOVI SAD - Na današnji dan 1941. godine u bici za Moskvu, sovjetska armija je u Drugom svetskom ratu prešla u protivofanzivu protiv nemačke vojske koja je sve vreme, do tada, napredovala od početka rata. Na frontu širokom 300 kilometara nemačke linije su probijene napadom sedam sovjetskih armija i dva konjička korpusa. Čitave nemačke divizije bile su pregažene ili opkoljene i kasnije razbijene. Do kraja februara 1942. front je pomeren 115 do 200 kilometara od Moskve.

Danas je subota, 6. decembar, 340. dan 2025. godine. Do kraja godine ima 25 dana. 1421 - Rođen je engleski kralj Henri VI , poslednji monarh iz dinastije Lankaster, koji je formalno postao vladar 1422. u osmom mesecu života. Svrgnut je u dinastičkim borbama ("Rat dveju ruža") i ubijen u maju 1471. u londonskom zatvoru "Tauer". 1492 - Španski moreplovac italijanskog porekla Kristifor Kolumbo otkrio je ostrvo Hispaniola. Na njemu se danas nalaze dve države - Haiti i
