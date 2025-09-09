Studenti pozivaju na hitnu akciju ispred Skupštine grada Niša: Zahtevaju izvinjenje i ostavke dva funkcionera SNS-a

Nakon što je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, nazvao studente i građane „ustašama“ zbog čega se traži njegova smena, danas je i odbornik SNS-a Miloš Gocić za govornicom na sednici Skupštine ponovio istu uvredu, zbog čega su studenti u ovom gradu pozvali na hitno okupljanje ispred Skupštine grada.

Na Instagram profilu samoorganizovana neformalna grupa studenata iz Niša objavila je poziv građanima i studentima Niša: „Poštovane koleginice i kolege, drage sugrađanke i sugrađani, pozivamo vas na hitnu akciju ispred Skupštine grada Niša, danas u 17 časova!"