Studenti pozivaju na hitnu akciju ispred Skupštine grada Niša: Zahtevaju izvinjenje i ostavke dva funkcionera SNS-a

Nova pre 2 sata  |  Autor: Nova.rs
Studenti pozivaju na hitnu akciju ispred Skupštine grada Niša: Zahtevaju izvinjenje i ostavke dva funkcionera SNS-a

Nakon što je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, nazvao studente i građane „ustašama“ zbog čega se traži njegova smena, danas je i odbornik SNS-a Miloš Gocić za govornicom na sednici Skupštine ponovio istu uvredu, zbog čega su studenti u ovom gradu pozvali na hitno okupljanje ispred Skupštine grada.

Na Instagram profilu samoorganizovana neformalna grupa studenata iz Niša objavila je poziv građanima i studentima Niša: „Poštovane koleginice i kolege, drage sugrađanke i sugrađani, pozivamo vas na hitnu akciju ispred Skupštine grada Niša, danas u 17 časova!“ A post shared by Samoorganizovana neformalna grupa studenata (@ngs_niss) Nakon što su zvaničnici grada Niša nazvali studente i građane ustašama, prvo gradonačelnik Niša, Dragoslav Pavlović, zbog čega se i
