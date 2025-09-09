Studenti u Nišu najavili protest za danas u 17 časova kod Skupštine grada

Studenti u blokadi Univerziteta u Nišu pozvali su na skup danas u 17 časova ispred Skupštine grada nakon što je gradonačelnik Dragoslav Pavlović ranije nazvao studente i građane "ustašama".

Naveli su u objavi na društvenim mrežama da je i odbornik Srpske napredne stranke Miloš Gocić na današnjoj senici Skupštine ponovio istu uvredu. Studenti su to ocenili kao neprihvatiljivo i zatražili ostavke Pavlovića i Gocića. "Niš je slobodan grad i Nišlije nisu i nikada neće biti ustaše. Sram vas bilo", kazali su studenti u blokadi. Pavlović je nazvao "ustašama" učesnike studentskog protesta koji su 12. avgusta bili okupljeni ispred prostorija SNS-a.