Radost je veća kada se deli: Galaxy AI za nove načine stvaranja i komunikacije

PC Press pre 4 sati  |  PC Press
Radost je veća kada se deli: Galaxy AI za nove načine stvaranja i komunikacije
Samsung predstavlja ekskluzivnu promociju koja će svima onima kojima je mobilni uređaj važan za unapređenje komunikacije, povećanje produktivnosti i pojednostavljenje svakodnevnih interakcija, a pritom se prilagođava svakom korisniku, učiniti jesen još posebnijom i omogućiti lakši i veseliji povratak u svakodnevnu rutinu nakon letnjih praznika. Uz kupovinu odabranih Galaxy pametnih telefona, svaki kupac će na poklon dobiti Galaxy S25 FE. U centru ove promocije
Otvori na pcpress.info

Povezane vesti »

Pametan start školske godine: moto g05 u specijalnoj ponudi Kupite odabrani Galaxy uređaj i na poklon dobijete Galaxy S25 FE…

Pametan start školske godine: moto g05 u specijalnoj ponudi Kupite odabrani Galaxy uređaj i na poklon dobijete Galaxy S25 FE Prodaja preklopnih telefona u Evropi beleži rast dok HONOR jača svoju tržišnu poziciju Serija Zadatak stigla na HBO Max Na testu:

Domino magazin pre 9 minuta
Prodaja preklopnih telefona u Evropi beleži rast

Prodaja preklopnih telefona u Evropi beleži rast

Biznis i finansije pre 39 minuta
Pametan start školske godine: moto g05 u specijalnoj ponudi

Pametan start školske godine: moto g05 u specijalnoj ponudi

Benchmark pre 54 minuta
Radost je veća kada se deli: Samsung Galaxy AI za nove načine stvaranja i komunikacije

Radost je veća kada se deli: Samsung Galaxy AI za nove načine stvaranja i komunikacije

Benchmark pre 2 sata
Prodaja preklopnih telefona u Evropi beleži rast dok honor jača svoju tržišnu poziciju

Prodaja preklopnih telefona u Evropi beleži rast dok honor jača svoju tržišnu poziciju

BizLife pre 2 sata
Radost je veća kada se deli: Galaxy AI za nove načine stvaranja i komunikacije

Radost je veća kada se deli: Galaxy AI za nove načine stvaranja i komunikacije

Nedeljnik pre 4 sati
Kupite odabrani Galaxy uređaj i na poklon dobijete Galaxy S25 FE Prodaja preklopnih telefona u Evropi beleži rast dok HONOR…

Kupite odabrani Galaxy uređaj i na poklon dobijete Galaxy S25 FE Prodaja preklopnih telefona u Evropi beleži rast dok HONOR jača svoju tržišnu poziciju Serija Zadatak stigla na HBO Max Na testu: Huawei Pura 80 Ultra recenzija kamere Motorola je

Domino magazin pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Samsung

Zabava, najnovije vesti »

Pametan start školske godine: moto g05 u specijalnoj ponudi Kupite odabrani Galaxy uređaj i na poklon dobijete Galaxy S25 FE…

Pametan start školske godine: moto g05 u specijalnoj ponudi Kupite odabrani Galaxy uređaj i na poklon dobijete Galaxy S25 FE Prodaja preklopnih telefona u Evropi beleži rast dok HONOR jača svoju tržišnu poziciju Serija Zadatak stigla na HBO Max Na testu:

Domino magazin pre 9 minuta
Da li sprave u teretani imaju više bakterija nego WC daske?

Da li sprave u teretani imaju više bakterija nego WC daske?

N1 Info pre 29 minuta
(Video) Prva slika zadrugarke nakon operacije nosa: Evo kako izgleda: Progovorila o skandalu pred ulazak u Elitu 9

(Video) Prva slika zadrugarke nakon operacije nosa: Evo kako izgleda: Progovorila o skandalu pred ulazak u Elitu 9

Blic pre 49 minuta
"Nije morala da se useli kod njega": Buduća učesnica Elite o skandalu Kristijana i Kristine, otkrila nepoznate detalje: "Gde…

"Nije morala da se useli kod njega": Buduća učesnica Elite o skandalu Kristijana i Kristine, otkrila nepoznate detalje: "Gde god da ode Aleksandra krade" (video)

Blic pre 14 minuta
"Isti smo posao radile, samo je ona Išla posle privatno sa tim muškarcima": Aleks o Sofiji i prošlosti u Tetovu: "Ona je gore…

"Isti smo posao radile, samo je ona Išla posle privatno sa tim muškarcima": Aleks o Sofiji i prošlosti u Tetovu: "Ona je gore odrađivala"

Blic pre 14 minuta