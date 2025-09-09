Angelos Postekoglu novi trener fudbalera Notingem Foresta

Politika pre 40 minuta
Angelos Postekoglu novi trener fudbalera Notingem Foresta

Postekoglu će na klupi Notingema naslediti Nuna Espirita Santa, koji je noćas dobio otkaz posle nesuglasica sa vlasnikom kluba Evangolosom Marinakisom

Australijski fudbalski stručnjak Angelos Postekoglu novi je trener Notingem Foresta, saopštio je danas engleski klub. Postekoglu (60) će na klupi Notingema naslediti Nuna Espirita Santa, koji je noćas dobio otkaz posle nesuglasica sa vlasnikom kluba Evangolosom Marinakisom. ”Dovodimo u klub trenera koji ima dokazan i konstantan uspeh u osvajanju trofeja. Njegovo iskustvo u treniranju timova na najvišem nivou, zajedno sa željom da sa nama u Notingemu izgradi nešto
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Milenković dobio novog trenera - Postekoglu na klupi Notingema

Milenković dobio novog trenera - Postekoglu na klupi Notingema

RTS pre 50 minuta
Postekolgu imenovan za novog trenera Notingem Foresta

Postekolgu imenovan za novog trenera Notingem Foresta

Radio sto plus pre 24 minuta
Milenković ostao bez trenera, pa dobio novog

Milenković ostao bez trenera, pa dobio novog

Sputnik pre 24 minuta
Milenković brzo dobio novog trenera: Notingem doveo stručnjaka iz Australije

Milenković brzo dobio novog trenera: Notingem doveo stručnjaka iz Australije

Dnevnik pre 50 minuta
Milenković ima novog trenera

Milenković ima novog trenera

Sportski žurnal pre 44 minuta
Milenković ekspresno dobio novog trenera

Milenković ekspresno dobio novog trenera

B92 pre 24 minuta
Nikola Milenković dobio novog trenera, osvajača Lige Evrope

Nikola Milenković dobio novog trenera, osvajača Lige Evrope

Telegraf pre 44 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Fudbal

Sport, najnovije vesti »

Troicki: Dolazak u Niš je bio moja ideja

Troicki: Dolazak u Niš je bio moja ideja

Južne vesti pre 5 minuta
Viktor Troicki pred duel sa Turskom u Dejvis kupu: „Čair“ je dvorana sa dušom

Viktor Troicki pred duel sa Turskom u Dejvis kupu: „Čair“ je dvorana sa dušom

Danas pre 35 minuta
Fenerbahče prelomio: Evo ko će zameniti Murinja! Crno-bela ofanziva: Partizan doveo lidera reprezentacije i brazilsku zvezdu…

Fenerbahče prelomio: Evo ko će zameniti Murinja! Crno-bela ofanziva: Partizan doveo lidera reprezentacije i brazilsku zvezdu! (foto)

Hot sport pre 14 minuta
Interesantno: Žario i palio Superligom, a u Mađarskoj nije uspeo da zaradi minute – Sada ima novi klub! Crno-bela ofanziva…

Interesantno: Žario i palio Superligom, a u Mađarskoj nije uspeo da zaradi minute – Sada ima novi klub! Crno-bela ofanziva: Partizan doveo lidera reprezentacije i brazilsku zvezdu! (foto)

Hot sport pre 14 minuta
Prošle sezone senzacija, ove sezone prvi otkaz u Premijer ligi: Bleki Milenković dobija novog trenera! Crno-bela ofanziva…

Prošle sezone senzacija, ove sezone prvi otkaz u Premijer ligi: Bleki Milenković dobija novog trenera! Crno-bela ofanziva: Partizan doveo lidera reprezentacije i brazilsku zvezdu! (foto)

Hot sport pre 14 minuta