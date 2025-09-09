Angelos Postekoglu novi trener fudbalera Notingem Foresta

Postekoglu će na klupi Notingema naslediti Nuna Espirita Santa, koji je noćas dobio otkaz posle nesuglasica sa vlasnikom kluba Evangolosom Marinakisom

Australijski fudbalski stručnjak Angelos Postekoglu novi je trener Notingem Foresta, saopštio je danas engleski klub. Postekoglu (60) će na klupi Notingema naslediti Nuna Espirita Santa, koji je noćas dobio otkaz posle nesuglasica sa vlasnikom kluba Evangolosom Marinakisom. ”Dovodimo u klub trenera koji ima dokazan i konstantan uspeh u osvajanju trofeja. Njegovo iskustvo u treniranju timova na najvišem nivou, zajedno sa željom da sa nama u Notingemu izgradi nešto