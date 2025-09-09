Džeki Čen postaje ambasador izložbe „Ekspo 2027” u Beogradu

„Ovo nije samo izložba, već globalni razgovor o budućnosti”, smatra poznati glumac

Poznati glumac i majstor borilačkih veština Džeki Čen biće ambasador specijalizovane izložbe Ekspo 2027, koja će prvi put biti održana na Zapadnom Balkanu, u Beogradu. Tema događaja „ Play for Humanity - Sport and Music for All” osmišljena je da pokaže kako kreativna igra kroz sport i muziku može doprineti povezivanju ljudi i zajedničkom odgovoru na globalne izazove, a Džeki Čen, u intervjuu za Juronjuz, naglasio je da sport, muzika i kultura nisu odvojeni, već da