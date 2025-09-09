Uspostavljanje novog dometa zastarelim sovjetskim avio-bombama jedan je od napredaka koji je Rusija uspešno postigla. Domet bombi je povećan sedam puta, sada dostižući do 70 kilometara.

Ovaj uspeh je postignut opremanjem bombi univerzalnim modulima za planiranje i korekciju, što je značajno usovršavanje koje preobrazuje staru tehnologiju i dodaje joj nove funkcionalnosti. SKANDAL TRESE KIJEV! Ukrajinci izvrše uplatu za oružje, grupa pokrade i ono ne stigne nikada Ovakve tehnološke inovacije mogu značajno uticati na efikasnost i mogućnosti vojne opreme. Ukoliko postoje dodatne informacije o ovom tehnološkom razvoju, kao što su detalji o modulima za