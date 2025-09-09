Rusi renovirali i pojačali domet starih avio-bombi: Dostižu sedam puta više nego pre, kilometraža preozbiljna

Pravda pre 24 minuta  |  rs.sputniknews. com
Rusi renovirali i pojačali domet starih avio-bombi: Dostižu sedam puta više nego pre, kilometraža preozbiljna

Uspostavljanje novog dometa zastarelim sovjetskim avio-bombama jedan je od napredaka koji je Rusija uspešno postigla. Domet bombi je povećan sedam puta, sada dostižući do 70 kilometara.

Ovaj uspeh je postignut opremanjem bombi univerzalnim modulima za planiranje i korekciju, što je značajno usovršavanje koje preobrazuje staru tehnologiju i dodaje joj nove funkcionalnosti. SKANDAL TRESE KIJEV! Ukrajinci izvrše uplatu za oružje, grupa pokrade i ono ne stigne nikada Ovakve tehnološke inovacije mogu značajno uticati na efikasnost i mogućnosti vojne opreme. Ukoliko postoje dodatne informacije o ovom tehnološkom razvoju, kao što su detalji o modulima za
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Napad Izraela na rukovodstvo Hamasa u Dohi uz potvrdu žrtava i rast tenzija na Kosmetu

Napad Izraela na rukovodstvo Hamasa u Dohi uz potvrdu žrtava i rast tenzija na Kosmetu

Naslovi.ai pre 14 minuta
Uživo (video) "za sve je kriva Amerika" Oglasio se Hamas: "Ubijen je sin našeg lidera u napadu na Dohu!" Netanjahu i Hac se…

Uživo (video) "za sve je kriva Amerika" Oglasio se Hamas: "Ubijen je sin našeg lidera u napadu na Dohu!" Netanjahu i Hac se hvale: "Doneli smo ispravnu odluku!"

Blic pre 23 minuta
Rusi renovirali i pojačali domet starih avio-bombi: Dostižu sedam puta više nego pre, kilometraža preozbiljna

Rusi renovirali i pojačali domet starih avio-bombi: Dostižu sedam puta više nego pre, kilometraža preozbiljna

Pravda pre 24 minuta
Rusi renovirali i pojačali domet starih avio-bombi: Dostižu sedam puta više nego pre, kilometraža preozbiljna

Rusi renovirali i pojačali domet starih avio-bombi: Dostižu sedam puta više nego pre, kilometraža preozbiljna

Pravda pre 24 minuta
Rusi renovirali i pojačali domet starih avio-bombi: Dostižu sedam puta više nego pre, kilometraža preozbiljna

Rusi renovirali i pojačali domet starih avio-bombi: Dostižu sedam puta više nego pre, kilometraža preozbiljna

Pravda pre 24 minuta
Rusi renovirali i pojačali domet starih avio-bombi: Dostižu sedam puta više nego pre, kilometraža preozbiljna

Rusi renovirali i pojačali domet starih avio-bombi: Dostižu sedam puta više nego pre, kilometraža preozbiljna

Pravda pre 24 minuta
Rusi renovirali i pojačali domet starih avio-bombi: Dostižu sedam puta više nego pre, kilometraža preozbiljna

Rusi renovirali i pojačali domet starih avio-bombi: Dostižu sedam puta više nego pre, kilometraža preozbiljna

Pravda pre 24 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoIzraelHamasKosovska MitrovicaVenecuelaMetohijaKosovo i MetohijaPekingKinaKatarDohaRusijaPrištinaKijevnafta

Politika, najnovije vesti »

Marta Kos u EP: Vučićev odlazak u Moskvu i Peking i napad na evroposlanike nisu ono što očekujemo

Marta Kos u EP: Vučićev odlazak u Moskvu i Peking i napad na evroposlanike nisu ono što očekujemo

Danas pre 24 minuta
Marta Kos u obraćanju poslanicima EP: Učešće Vučića na paradama u Moskvi i Pekingu nije nešto što se očekuje od zemlje…

Marta Kos u obraćanju poslanicima EP: Učešće Vučića na paradama u Moskvi i Pekingu nije nešto što se očekuje od zemlje kandidata

Blic pre 9 minuta
Koji evroposlanik se založio za ciljane sankcije protiv pojedinaca u vlasti u Srbiji

Koji evroposlanik se založio za ciljane sankcije protiv pojedinaca u vlasti u Srbiji

Danas pre 19 minuta
„Nema EU šargarepu za Srbiju, dok Vučić nudi batinu“: Tonino Picula pred Evropskim parlamentom

„Nema EU šargarepu za Srbiju, dok Vučić nudi batinu“: Tonino Picula pred Evropskim parlamentom

Danas pre 19 minuta
Koji su zaključci diskusije u EP o Srbiji i koje su njihove posledice?

Koji su zaključci diskusije u EP o Srbiji i koje su njihove posledice?

Danas pre 19 minuta