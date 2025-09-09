Džeki Čen novo lice EXPO 2027 – Vučić ga ugostio u Beogradu (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa proslavljenim holivudskim glumcem i novim brend ambasadorom EXPO 2027 Džekijem Čenom i istakao da je velika čast što će ova globalna filmska zvezda i jedan od najvećih svetskih kulturnih ambasadora predstavljati EXPO u Srbiji svojom harizmom i energijom.

Vučić je u objavi na Instagramu naveo da je uveren da će Džeki Čen kao promoter EXPO 2027 pružiti snažnu podršku u predstavljanju događaja koji će našu zemlju postaviti u centar globalne pažnje i približiti svetu duh igre koji EXPO promoviše u Srbiji. „Beograd je odavno postao novi dom za mnoge svetske zvezde, a ovoga puta imamo i posebno zadovoljstvo da ugostimo čuvenog Džekija Čena, čoveka čija filmska umetnost nastavlja da inspiriše sve generacije“, dodao je