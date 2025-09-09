Danas sunčano uz umerenu oblačnost, do 34 stepena

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost, dok se ujutro na severu Vojvodine, a posle podne u brdsko-planinskim predelima očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Očekuje se vetar slab do umeren i promenljiv, s najnižom temperaturom od 11 do 19 stepeni, a najvišom od 30 do 34 stepena. U Novom Sadu će danas biti pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost i vetar slab i promenljiv, dok će se najniža temperatura kretati od 16 do 19 stepeni, a najviša će biti oko 31 stepen. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 16. septembra, očekuje se promenljivo oblačno vreme, u sredu posle podne i uveče na