Danas sunčano uz umerenu oblačnost, do 34 stepena

RTV pre 15 minuta  |  Tanjug
Danas sunčano uz umerenu oblačnost, do 34 stepena

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost, dok se ujutro na severu Vojvodine, a posle podne u brdsko-planinskim predelima očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Očekuje se vetar slab do umeren i promenljiv, s najnižom temperaturom od 11 do 19 stepeni, a najvišom od 30 do 34 stepena. U Novom Sadu će danas biti pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost i vetar slab i promenljiv, dok će se najniža temperatura kretati od 16 do 19 stepeni, a najviša će biti oko 31 stepen. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 16. septembra, očekuje se promenljivo oblačno vreme, u sredu posle podne i uveče na
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Sunčano i natprosečno toplo – u sredu uveče stiže promena vremena

Sunčano i natprosečno toplo – u sredu uveče stiže promena vremena

RTS pre 40 minuta
Ovde će već popodne padati kiša Posle pljusak svuda - evo kad se skroz kvari vreme (foto)

Ovde će već popodne padati kiša Posle pljusak svuda - evo kad se skroz kvari vreme (foto)

Alo pre 40 minuta
(Mape) raste rizik na nepogode! Spremite se za pljuskove i grmljavinu, a za jače zahlađenje od ovog datuma

(Mape) raste rizik na nepogode! Spremite se za pljuskove i grmljavinu, a za jače zahlađenje od ovog datuma

Blic pre 1 sat
(Mape) raste rizik na nepogode! Spremite se za pljuskove i grmljavinu, a za jače zahlađenje od ovog datuma

(Mape) raste rizik na nepogode! Spremite se za pljuskove i grmljavinu, a za jače zahlađenje od ovog datuma

Blic pre 1 sat
Vremenska prognoza za 9. septembar: Nastavak letnjeg vremena, moguće lokalne padavine

Vremenska prognoza za 9. septembar: Nastavak letnjeg vremena, moguće lokalne padavine

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi SadRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 9. septembar

Na današnji dan, 9. septembar

N1 Info pre 19 minuta
Danas sunčano uz umerenu oblačnost, do 34 stepena

Danas sunčano uz umerenu oblačnost, do 34 stepena

RTV pre 15 minuta
Jedini stan dužnika zaštićen od izvršitelja, ali cena kredita može da raste

Jedini stan dužnika zaštićen od izvršitelja, ali cena kredita može da raste

Bloomberg Adria pre 35 minuta
Privredni rast Srbije na krilima fiat grande pande

Privredni rast Srbije na krilima fiat grande pande

Bloomberg Adria pre 35 minuta
Bliži se datum velike promene na granicama sa EU: Evo šta vas čeka ako putujete u Grčku ili Hrvatsku od ovog dana

Bliži se datum velike promene na granicama sa EU: Evo šta vas čeka ako putujete u Grčku ili Hrvatsku od ovog dana

Blic pre 15 minuta