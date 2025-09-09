Postekoglu glavni kandidat za novog trenera Notingem Foresta

Sportski žurnal pre 46 minuta
Postekoglu glavni kandidat za novog trenera Notingem Foresta

Bi Bi Si je preneo da će Australijanac biti imenovan pre utakmice Foresta i Arsenala u subotu u Londonu

Bivši trener Totenhema Ange Postekoglu najozbiljni je kandidat za novog trenera Notingem Foresta, preneli su danas britanski mediji. Forest je noćas otpustio trenera Nuna Espirita Santa, a Skaj i Bi-Bi-Si preneli su da je 60-godišnji Postekoglu prvi kandidat za novog trenera. Nuno je otpušten posle 21 meseca zbog neslaganja sa vlasnikom i upravom kluba, nezadovoljan poslom u prelaznom roku. Uprava je kontaktirala Postekoglua i smatra se da je dogovor moguć.
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Šteta: Nekada najveći talenat Zvezdine omladinske škole, sada nema klub! Ozbiljno se radi na marakani: Stiglo veliko pojačanje…

Šteta: Nekada najveći talenat Zvezdine omladinske škole, sada nema klub! Ozbiljno se radi na marakani: Stiglo veliko pojačanje u veznom redu!

Hot sport pre 46 minuta
Nenad Lalatović o sudijama u Srbiji: „Guraju Zvezdu i Partizan!“ ozbiljno se radi na marakani: Stiglo veliko pojačanje u…

Nenad Lalatović o sudijama u Srbiji: „Guraju Zvezdu i Partizan!“ ozbiljno se radi na marakani: Stiglo veliko pojačanje u veznom redu!

Hot sport pre 47 minuta
Lalatović upitan Da li bi preuzeo Partizan: Odgovor je više nego zanimljiv! Ozbiljno se radi na marakani: Stiglo veliko…

Lalatović upitan Da li bi preuzeo Partizan: Odgovor je više nego zanimljiv! Ozbiljno se radi na marakani: Stiglo veliko pojačanje u veznom redu!

Hot sport pre 47 minuta
Interesantno: Žario i palio Superligom, a u Mađarskoj nije uspeo da zaradi minute – Sada ima novi klub! Ozbiljno se radi na…

Interesantno: Žario i palio Superligom, a u Mađarskoj nije uspeo da zaradi minute – Sada ima novi klub! Ozbiljno se radi na marakani: Stiglo veliko pojačanje u veznom redu!

Hot sport pre 46 minuta
Interesantno: Demba Sek u žiži interesovanja – Selidba iz Humske uskoro!? Ozbiljno se radi na marakani: Stiglo veliko…

Interesantno: Demba Sek u žiži interesovanja – Selidba iz Humske uskoro!? Ozbiljno se radi na marakani: Stiglo veliko pojačanje u veznom redu!

Hot sport pre 31 minuta
Prošle sezone senzacija, ove sezone prvi otkaz u Premijer ligi: Bleki Milenković dobija novog trenera! Ozbiljno se radi na…

Prošle sezone senzacija, ove sezone prvi otkaz u Premijer ligi: Bleki Milenković dobija novog trenera! Ozbiljno se radi na marakani: Stiglo veliko pojačanje u veznom redu!

Hot sport pre 47 minuta
Vraća se! Žoze Murinjo ponovo u Engleskoj!? Interesantno: Demba Sek u žiži interesovanja – Selidba iz Humske uskoro!?

Vraća se! Žoze Murinjo ponovo u Engleskoj!? Interesantno: Demba Sek u žiži interesovanja – Selidba iz Humske uskoro!?

Hot sport pre 11 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TotenhemLondon

Sport, najnovije vesti »

Vreme je za naplatu duga – Srbija pred punim tribinama dočekuje Englesku i sanja Mundijal (RTS 1, 20.45)

Vreme je za naplatu duga – Srbija pred punim tribinama dočekuje Englesku i sanja Mundijal (RTS 1, 20.45)

RTS pre 27 minuta
Interesantno: Demba Sek u žiži interesovanja – Selidba iz Humske uskoro!? Ozbiljno se radi na marakani: Stiglo veliko…

Interesantno: Demba Sek u žiži interesovanja – Selidba iz Humske uskoro!? Ozbiljno se radi na marakani: Stiglo veliko pojačanje u veznom redu!

Hot sport pre 31 minuta
Interesantno: Žario i palio Superligom, a u Mađarskoj nije uspeo da zaradi minute – Sada ima novi klub! Ozbiljno se radi na…

Interesantno: Žario i palio Superligom, a u Mađarskoj nije uspeo da zaradi minute – Sada ima novi klub! Ozbiljno se radi na marakani: Stiglo veliko pojačanje u veznom redu!

Hot sport pre 46 minuta
Andrija Radulović odbrusio prosinečkom: „Nepedagoški, nesportski i neljudski!“ ozbiljno se radi na marakani: Stiglo veliko…

Andrija Radulović odbrusio prosinečkom: „Nepedagoški, nesportski i neljudski!“ ozbiljno se radi na marakani: Stiglo veliko pojačanje u veznom redu!

Hot sport pre 46 minuta
Ozbiljno se radi na marakani: Stiglo veliko pojačanje u veznom redu! Veliko pojačanje na novom Beogradu: Imt doveo igrača sa…

Ozbiljno se radi na marakani: Stiglo veliko pojačanje u veznom redu! Veliko pojačanje na novom Beogradu: Imt doveo igrača sa bogatim inostranim iskustvom!

Hot sport pre 46 minuta