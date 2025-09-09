Postekoglu glavni kandidat za novog trenera Notingem Foresta

Bi Bi Si je preneo da će Australijanac biti imenovan pre utakmice Foresta i Arsenala u subotu u Londonu

Bivši trener Totenhema Ange Postekoglu najozbiljni je kandidat za novog trenera Notingem Foresta, preneli su danas britanski mediji. Forest je noćas otpustio trenera Nuna Espirita Santa, a Skaj i Bi-Bi-Si preneli su da je 60-godišnji Postekoglu prvi kandidat za novog trenera. Nuno je otpušten posle 21 meseca zbog neslaganja sa vlasnikom i upravom kluba, nezadovoljan poslom u prelaznom roku. Uprava je kontaktirala Postekoglua i smatra se da je dogovor moguć.